O impacto nas projeções de juros depois da apresentação do arcabouço

Apesar da apresentação de um novo arcabouço fiscal pelo governo, medida que era amplamente aguardada pelo mercado para se abrir espaço para o começar o ciclo de corte nos juros, as projeções para a taxa básica de juros (Selic) da economia brasileira pouco mudaram. O Boletim Focus desta semana mostrou que as previsões para as taxas de juros continuam estáveis, com poucas variações em relação às semanas anteriores.

Para 2023, a projeção da Selic permanece em 12,75%, mantendo-se inalterada por sete semanas consecutivas. A expectativa para 2024 também continua em 10%, assim como estava nas semanas anteriores. Já para 2025, a taxa permanece em 9%, há oito semanas consecutivas. A única mudança ocorreu na projeção para 2026, que diminuiu de 9% para 8,75%.

A Selic é um importante indicador da política econômica do país, influenciando diretamente os juros de diversas operações financeiras, como empréstimos, financiamentos e aplicações em renda fixa. Apesar da expectativa de mudanças nas projeções da Selic após a apresentação do novo arcabouço fiscal, a estabilidade nas previsões indica que os agentes econômicos ainda estão avaliando os impactos das medidas anunciadas pelo governo. É importante lembrar que as projeções para a Selic levam em consideração diversas variáveis econômicas, como inflação, crescimento do PIB e câmbio, e que mudanças nessas variáveis podem influenciar as projeções para a taxa de juros.

No que diz respeito à inflação, as estimativas também apresentaram pouca variação. A previsão é de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) chegue a 5,96% ao final de 2023, enquanto na semana anterior a expectativa era de 5,93%. Para 2024, a previsão se mantém em 4,13%, e para 2025 e 2026, continua em 4%. Quanto ao dólar, a projeção é de que a moeda encerre 2023 em 5,25 reais, e se mantenha em 5,30 reais para 2024 e 2025.

Apesar da estabilidade nas projeções, os economistas consultados pelo Banco Central mantêm um sentimento de menos pessimismo com o crescimento da economia nos próximos anos, mantendo expectativa de crescimento de 0,9% para este ano. Para 2024, a previsão é de um crescimento de 1,48% do PIB, em comparação com o 1,4% da semana passada. Já, para 2025, a perspectiva é de uma elevação para 1,8%, enquanto na semana anterior era de 1,71%. Para 2026, a previsão aumentou de 1,78% para 1,80%.