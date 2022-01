O impacto da tensão entre Rússia e Ucrânia no preço dos combustíveis

Nos últimos dias, a ameaça de invasão da Rússia à Ucrânia vem se agravando e o presidente da Rússia, Vladimir Putin, já mostrou que não vai recuar às ameaças do Ocidente. Enquanto o Reino Unido e os Estados Unidos cercam o país com sanções e os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) tentam dissuadir os planos de Putin, os combustíveis sobem no mercado internacional.

A Rússia é o terceiro maior produtor de petróleo mundial e, na semana passada, o barril do petróleo tipo Brent ultrapassou o patamar dos 90 dólares, na sexta semana consecutiva de escalada de preços e na maior alta desde 2014. O produto vem sendo pressionado pela retomada da economia mundial, pelo excesso de demanda sobre oferta e pelos baixos estoques da Opep+, mas o agravamento dos conflitos geopolíticos vem pressionando ainda mais a commoditie nos últimos dias.

“O lado da oferta continua a apoiar um mercado apertado, já que a OPEP + deve manter seu plano de aumentar a produção em 400.000 bpd (barris de petróleo por dia) em março, embora sua conformidade no mês passado tenha atingido apenas 60% do plano”, diz Ed Moya, analista de mercado sênior da Oanda. “Agora que o petróleo de 90 dólares está aqui, não será preciso muito para que os preços cheguem a 100 dólares e isso apenas intensificará a crise global de energia”, diz ele.

A expectativa dos analistas é que o agravamento da tensão entre a Rússia e a Ucrânia e o aumento da produção de petróleo pela Opep+, insuficiente à demanda mundial, continuarão provocando uma subida de preços e podem levar à sétima semana seguida de alta da commoditie. Seguindo a política de paridade internacional, a Petrobras deve realizar um novo reajuste nos preços do combustível para acompanhar as cotações do mercado mundial. A última alta foi anunciada no último 11, na qual o preço da gasolina subiu de 3,09 para 3,24 reais e o diesel de 3,34 para 3,61 reais.

Este quadro contribui ainda mais para a inflação mundial. No Brasil, os combustíveis foram os principais responsáveis pela alta do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) em 2021. O grupo Transportes subiu 21,03% no ano, com alta de 47,49% da gasolina e 62,23% do Etanol. Na última semana, a Agência Nacional do Petróleo (ANP) registrou litro da gasolina acima de 8 reais no Rio de Janeiro.