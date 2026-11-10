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Economia

O impacto da alta do petróleo no lucro da Petrobras no trimestre

Empresa divulgou balanço do terceiro trimestre

Por Redação 10 nov 2026, 22h07
Tentativa de conter alta dos combustíveis abriu crise na estatal
Petrobras (Fernando Frazão/Agência Brasil)
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A Petrobras atingiu lucro líquido de 39,8 bilhões de reais no terceiro trimestre de 2026, que corresponde a alta de 21,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. O balanço divulgado pela companhia nesta terça-feira, 10, informa que o fluxo de caixa operacional (FCO) alcançou 61,8 bilhões de reais (12 bilhões de dólares), um crescimento de 15% em doze meses. O aumento da produção e a alta no preço do petróleo estão entre os fatores que contribuíram para o resultado.

“Nossa projeção era encerrar o ano com produção média de 3,1 milhões de barris de óleo equivalente por dia, mas nossas estimativas agora apontam para uma média entre 3,3 e 3,4 milhões de barris por dia”, afirmou a presidente da companhia, Magda Chambriard.

Em 2026, a Petrobras bateu recorde trimestral na produção de óleo por três vezes, de forma sequencial. Além disso, onze plataformas foram autorizadas a produzir, com segurança, acima da capacidade original sem investimento extra nas unidades de produção.

As vendas de derivados no mercado interno alcançaram 1.854 milhões de barris de petróleo por dia (mbpd) no trimestre, o maior volume desde o terceiro trimestre de 2021 e o melhor resultado com o atual parque de refino. Foi registrado também recorde trimestral na produção de diesel, de 769 mbpd. Já a produção total de derivados atingiu 1.873 mbpd no período.

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No terceiro trimestre, o montante de investimento chegou a 33 bilhões de reais (6,4 bilhões de dólares), sendo 27,5 bilhões de reais no segmento de exploração e produção, que resultou em construção de plataformas e interligações de poços.

Dividendos

Foram aprovados para o período 15,3 bilhões de reais em dividendos e juros sobre capital próprio, que serão distribuídos entre acionistas privados e públicos.

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Os dividendos serão pagos em duas parcelas: a primeira, em 22 de fevereiro de 2027, e, a segunda, em 22 de março de 2027.

(Com Agência Brasil)

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