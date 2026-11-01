O golpe dos falsos leilões de imóveis que movimenta milhões na internet

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Leilões de imóveis online estão cada vez mais no radar de quadrilhas, que clonam sites ou criam páginas falsas. Criminosos atraem vítimas com descontos irreais de até 90%. A plataforma Spy Leilões identificou 399 perfis fraudulentos, com cerca de vinte novos sites surgindo por mês. O potencial de fraude é enorme, com uma quadrilha faturando 520 milhões de reais.

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Os leilões on-line de imóveis atraem cada vez mais a atenção das quadrilhas que aplicam golpes pela internet. Seja clonando os sites de leiloeiros reais, seja criando páginas falsas, os criminosos atraem as vítimas com lances mínimos que representam descontos de até 90% sobre o valor do suposto imóvel. A plataforma Spy Leilões identificou 399 perfis falsos focados no setor. Apesar da repressão das autoridades, cerca de vinte sites são criados por mês para cometer tal crime. Segundo a Spy, o potencial para lesar o mercado é enorme — uma única quadrilha desmantelada pela polícia faturou 520 milhões de reais.

Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31