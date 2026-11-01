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O golpe dos falsos leilões de imóveis que movimenta milhões na internet

Criminosos clonam sites e oferecem descontos de até 90%; segundo uma plataforma especializada, cerca de vinte páginas fraudulentas são criadas por mês

Por Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 nov 2026, 08h00
Dois anúncios de Vende e Vende Aluga em portões de ferro pretos, com árvores e um prédio ao fundo, sob céu nublado
Imóvel à venda: golpe do falso leilão on-line se alastra pelo país (Eduardo Knapp/Folhapress/.)
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Os leilões on-line de imóveis atraem cada vez mais a atenção das quadrilhas que aplicam golpes pela internet. Seja clonando os sites de leiloeiros reais, seja criando páginas falsas, os criminosos atraem as vítimas com lances mínimos que representam descontos de até 90% sobre o valor do suposto imóvel. A plataforma Spy Leilões identificou 399 perfis falsos focados no setor. Apesar da repressão das autoridades, cerca de vinte sites são criados por mês para cometer tal crime. Segundo a Spy, o potencial para lesar o mercado é enorme — uma única quadrilha desmantelada pela polícia faturou 520 milhões de reais.

Publicado em VEJA, outubro de 2026, edição VEJA Negócios nº 31

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