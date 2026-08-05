ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

O foguete de Elon Musk que colidiu com a Lua e abriu uma cratera de 18 metros

O impacto não pode ser observado a olho nu e nem por telescópios de grande porte

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 ago 2026, 14h23 | Atualizado em 6 ago 2026, 10h31
Um foguete Falcon 9, da SpaceX, em exibição em uma instalação da empresa em 4 de agosto de 2026, em Hawthorne, Califórnia.
A colisão aconteceu em uma distância próxima das crateras Einstein e Bell, a uma velocidade estimada de 8.700 quilômetros por hora (Justin Sullivan/Getty Images)
Continua após publicidade
O foguete de Elon Musk que colidiu com a Lua e abriu uma cratera de 18 metros Priorizar nos meus resultados Google

O segundo estágio do foguete Falcon 9, que pertence à empresa de Elon Musk SpaceX, atingiu a superfície da Lua na madrugada desta quarta-feira, 5, e abriu uma cratera de 18 metros no satélite natural da Terra. As informações são da agência espacial dos Estados Unidos, a NASA.

A colisão aconteceu a uma distância próxima das crateras Einstein e Bell, a uma velocidade estimada de 8. 700 quilômetros por hora. De acordo com a NASA, a trajetória que levou o foguete até a Lua foi resultado da combinação entre a atividade solar e as forças gravitacionais.

A agência informou que a SpaceX, empresa de Elon Musk, realizou o descarte do equipamento de acordo com os procedimentos previstos após o lançamento. No entanto, astrônomos independentes passaram a identificar que uma colisão entre o objeto e a Lua aconteceria. O fato foi confirmado horas depois pelo Centro de Estudos de Objetos Próximos à Terra (CNEOS), do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da NASA.

Siga

O impacto não pode ser observado a olho nu nem por telescópios de grande porte. Os dados finais serão publicados depois de uma análise rigorosa do Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), satélite que orbita a Lua desde 2009. A expectativa é que os primeiros registros sejam divulgados na próxima semana.

Continua após a publicidade

De acordo com cálculos preliminares da NASA, a colisão deve ter formado uma cratera de aproximadamente 18 metros de diâmetro e 3,5 metros de profundidade, além de lançar poeira e fragmentos de rochas para o espaço.

A agência espacial americana reforça que, embora o tamanho da cratera pareça ser grande, impactos dessa magnitude são relativamente comuns na Lua. Isso porque um meteoroide com energia semelhante atinge a superfície lunar, em média, a cada seis dias.

Publicidade
TAGS:
Economia
Elon Musk
Empresa
Lua
Spacex
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Premium

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 24,99/mês Apenas R$ 1,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).