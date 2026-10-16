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Economia

‘O FMI está muito otimista com o crescimento do Brasil’, diz consultoria internacional

Para a britânica Oxford Economics, o aumento do PIB do Brasil será mais fraco em 2027 e, caso Flávio Bolsonaro ganhe, pode ficar ainda menor

Por Juliana Elias Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 14h26
Movimento no comércio de São Paulo na rua 25 de Março
Movimento no comércio de São Paulo na rua 25 de Março (Paulo Pinto/Agência Brasil)
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‘O FMI está muito otimista com o crescimento do Brasil’, diz consultoria internacional Priorize VEJA no Google

A Oxford Economics, consultoria econômica sediada no Reino Unido, acha que o Fundo Monetário Internacional exagerou em suas projeções mais recentes para a América Latina – e, em especial, para o Brasil.

Na edição de outubro de relatório Perspectiva Econômica Global, divulgada nesta semana, o fundo cortou a sua projeção para o crescimento brasileiro em 2026, de 2,4% pra 2,2%, e também para 2027, de 2,2% para 1,9% – na contramão da América Latina, que deve ter um pequeno aumento no crescimento no ano que vem.

Ainda assim, o FMI projeta que, a este ritmo de crescimento, o Brasil será capaz de avançar à posição de oitava maior economia do mundo no ano que vem.

Para a Oxford Economics, está exagerado. As projeções da consultoria para o Brasil são de um crescimento menor  – e, no cenário em que Flávio Bolsonaro é eleito, ficam mais baixas ainda, já que a possibilidade de um ajuste fiscal mais firme deve acabar afetando o PIB.

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“Nós concordamos com o FMI na visão de que o crescimento da América Latina deve ter uma pequena melhora no ano que vem, mas achamos que as projeções estão, no geral, um pouco otimistas demais”, disse a consultoria em um relatório nesta sexta-feira, 16. “Nós esperamos crescimentos menores do que o fundo para o Brasil e o Méximo, e performances relativamente melhores para a Argentina e o Chile em 2027 depois de um crescimento mais fraco neste ano.”

A projeção da Oxford para a América Latina é de um aumento do PIB conjunto de 1,9% em 2026 e 2,3% em 2027. Para o Brasil, a projeção para o ano que vem é de uma alta de apenas 1,4% – meio ponto percentual a menos do que diz o FMI. O enfraquecimento do crescimento brasileiro, de acorco com o relatório, “se deve aos números fracos da atividade econômica e à demanda global”.

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A consultoria ainda vê um cenário muito apertado entre os candidatos Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva para ter um cenário claro de quem será o vencedor – mas, no caso de uma vitória do primeiro, à despeito de uma possível melhora na frente fiscal, a projeção para o PIB pode ficar ainda menor. “Esta projeção pode ficar ainda mais fraca no possível evento de Flávio Bolsonaro ganhar o segundo turno das eleições presidenciais no dia 25 de outubro, já que ele pode optar por uma consolidação fiscal mais rápida do que o presidente Lula.”

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