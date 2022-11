O fantasma deixado por Bolsonaro para assombrar o governo Lula

A inflação voltou a subir após três meses consecutivos de queda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) teve alta de 0,59% em outubro. O dado já era esperado pelo mercado e corrobora a tese dos economistas de que a breve fase de deflação vivenciada nos últimos meses chegou ao fim. A política implementada no governo de Jair Bolsonaro (PL) para reduzir o ICMS sobre os combustíveis criou uma sensação artificial de controle inflacionário às vésperas da eleição. A medida termina no fim do ano, trazendo novamente a inflação à tona e desafios para o novo governo, que já enfrenta problemas herdados na área fiscal.

Em doze meses, o IPCA acumulou alta de 6,47% até outubro, a menor desde março de 2021, de 6,10%, mas ainda acima da meta do Banco Central para 2022, de 5%. Com o repique no índice, puxado principalmente por alimentos e combustíveis, os bancos e casas de análise projetam que a inflação encerre o ano próximo de 6%. “Esse aumento reflete o aquecimento da economia, incentivado pelos auxílios que foram concedidos à população e devem pressionar ainda mais a inflação nos próximos meses. Com as festas de fim de ano e Copa, podemos ver ainda mais pressão na inflação nos próximos meses. O período da deflação definitivamente terminou em 2022”, diz Idean Alves, sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil Investimentos.

Para os especialistas, as deflações do índice dos últimos meses eram um reflexo da redução de tributos sobre combustíveis e telecomunicações, mas a pressão inflacionária sobre o consumo superou o alívio da menor tributação. “Estamos voltando a um nível de inflação mensal mais próximo da média. Historicamente, o Brasil é um país que navega com inflação positiva”, diz Lana Santos, especialista de renda variável da Acqua Vero Investimentos. Para a especialista, o aumento sazonal da demanda, aliado a um período longo de auxílios fornecidos à população, trouxe a inflação novamente a um patamar positivo. “Esse impacto já era previsto pelo próprio Banco Central, que sinalizou a intenção de manter a Selic no alto patamar atual até meados do segundo semestre de 2023”, diz.

Em outubro, antes da divulgação do IPCA, os bancos projetaram suas perspectivas para a inflação em torno de 5% a 6% ao final do ano. O Banco Original espera uma nova alta de 0,47% em novembro e 0,73% em dezembro, fechando o ano em 6,0%, com pressões vindas dos alimentos, principalmente no domicílio com altas em hortaliças e legumes, e dos combustíveis. “Os preços da gasolina praticados nas bombas, e apurados pela ANP, subiram pela quarta semana seguida e devem impactar os resultados de novembro. Além disso, a gasolina se mantém defasada em relação à paridade internacional, em torno de 16%”, avaliam Marcus Caruso e Eduardo Vilarim, economistas do Banco Original.

Com o fiscal bastante apertado devido às medidas eleitoreiras com a isenção tributária dos combustíveis e a concessão de diversos benefícios com estouro no teto dos gastos, Bolsonaro deixou uma herança maldita para Lula, que já enfrenta problemas para conseguir encaixar suas promessas de campanha dentro do orçamento e, possivelmente, não poderá abrir mão de receitas no próximo ano.