O explosivo sucesso da ferramenta de IA da empresa fundada por Elon Musk

Lançada em fase de testes na quinta-feira, 1º, a ferramenta ChatGDP, da OpenAI, já conquistou 1 milhão de usuários em apenas cinco dias, ultrapassando de longe sucessos da internet como o Instagram, que levou dois meses e meio para atingir a mesma marca, e o Facebook, que precisou de 10 meses.

Capaz de dar respostas mais completas e inteligentes que um ser-humano, o ChatGDP é extremamente disruptivo não só por escrever redações, peças de teatro, poemas e reportagens com personagens específicos, mas também responder dúvidas sobre linguagem de programação e até fazer uma tese de investimento. A ferramenta já levanta a discussão sobre até que ponto poderá substituir o trabalho de profissionais como professores, advogados, pesquisadores e jornalistas.

Apesar de já mostrar grande capacidade de concatenar ideias, ela contém limitações como responder apenas a um número de perguntas e ser treinada com fatos que aconteceram até 2021. Também apareceram alguns erros em suas respostas, como em questões de matemática e na redação de uma reportagem sobre um jogo na Copa do Mundo na qual escalou jogadores que estão fora do time. Apesar de gratuita, a ideia é cobrar alguns centavos por pergunta no futuro.

A OpenAI fica no Vale do Silício, em São Francisco, e foi cofundada em 2015 pelo multibilionário da Tesla Elon Musk, junto com Sam Altman, atual CEO, e outros investidores com o objetivo de desenvolver Inteligência Artificial que “beneficie toda a humanidade”. Em 2018, Musk deixou a OpenAI devido à divergências, mas no dia do lançamento do ChatGDP postou no Twitter elogiando o seu desempenho: “AI está ficando muito boa”.

AI is getting really good https://t.co/OwQgDi4wun — Elon Musk (@elonmusk) December 1, 2022

A OpenAI é administrada por um conselho administrativo sem fins lucrativos de mesmo nome e em 2019 recebeu 1 bilhão de dólares de investimento da Microsoft. Atualmente avaliada em aproximadamente 20 bilhões de dólares, ela tem como investidores, além da empresa fundada por Gates, a fundação Reid Hoffman’s e o Khosla Ventures. Ainda neste ano, ela disponibilizou a ferramenta Dall-E2 que viralizou ao usar inteligência artificial para transformar textos em imagens.