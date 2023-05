O escândalo que motivou Moro a criar projeto para blindar o mercado

O escândalo contábil de 40 bilhões de reais na varejista Americanas, que está em processo de recuperação judicial, gerou uma resposta no legislativo brasileiro. Enquanto a Câmara dos Deputados instalou uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para acompanhar o caso, há também uma ação vinda da outra casa. O senador e ex-juiz da Lava-Jato Sergio Moro propôs um projeto de lei destinado a proteger o mercado de capitais de práticas ilícitas semelhantes.

O Projeto de Lei 2581 estabelece mecanismos de “proteção, incentivo e recompensa a informantes que noticiem crimes ou atos ilícitos no mercado de valores mobiliários ou em sociedades anônimas de capital aberto” e traz alterações significativas para a Lei nº 6.385, de 1976, responsabilizando pessoalmente os diretores executivos e financeiros pelos controles contábeis internos das empresas de capital aberto. Eles deverão certificar pessoalmente a exatidão das demonstrações financeiras e contábeis, bem como relatar de imediato qualquer suspeita de fraude ou mudança significativa nos controles internos. Diretores que assinem relatórios financeiros falsos ou imprecisos poderão ser pessoalmente punidos, incluindo detenção e multas.

A proposta prevê também a criação de uma unidade específica na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para receber tais informações. O informante poderá receber uma recompensa de 10% a 30% do valor da multa ou prejuízo financeiro decorrente do ilícito, com exceção de agentes públicos, advogados da pessoa jurídica, sócios e acionistas que não poderão atuar como informantes.

Além disso, o PL introduz novas medidas de transparência para sociedades anônimas de capital aberto, exigindo que todas as demonstrações financeiras e relatórios divulgados por essas empresas sejam precisos e abrangentes, inclusive com a obrigatoriedade de um relatório de controle interno. Além disso, devem ser feitas divulgações imediatas de quaisquer mudanças relevantes em sua situação financeira. As companhias serão obrigadas a manter registros de todas as informações financeiras relevantes por pelo menos cinco anos, em um formato que facilite o controle.

A inspiração para o projeto, como destacou o senador Moro, veio de duas leis americanas – Sarbanes-Oxley de 2002 e Dodd-Frank de 2010 – que foram promulgadas após escândalos financeiros e contribuíram para a integridade do mercado de valores mobiliários nos EUA. “Com o Projeto de Lei 2581, busca-se trazer essa mesma segurança para os investidores e acionistas no Brasil, além de toda a cadeia econômica”, disse Moro a VEJA após palestra realizada no 5º Congresso Internacional do IPLD, evento sobre prevenção à lavagem de dinheiro.