O ensinamento de Dona Lindu que Lula parece ignorar

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, tem, inegavelmente, o dom da palavra. Seus discursos têm o poder de emocionar sua militância, baseando-se nas histórias de sua infância e, muitas vezes, usando a imagem de sua mãe, Dona Lindu. Em dezembro do ano passado, o pré-candidato do PT à Presidência da República utilizou o Twitter para reproduzir uma das passagens que gosta de utilizar em discursos. “Eu aprendi economia com a Dona Lindu. Ela era analfabeta, mas sabia contar dinheiro. Os oito filhos entregavam seus salários para ela. Aprendi com ela que a gente só deve gastar o que a gente ganha”, escreveu Lula.

Pois bem. Lula deveria rememorar o ensinamento de sua mãe para reconstruir o discurso em torno do teto de gastos, que impõe limitações ao governo para aumentar os gastos públicos. Na prática, sim: o teto de gastos faz com que o governo gaste apenas o que ganha. Nesta quarta-feira, 11, em discurso realizado em Juiz de Fora (MG), Lula voltou a dizer que, num eventual governo, acabaria com a regra fiscal idealizada no governo de Michel Temer (MDB). “Como nós vamos recriar essa melhora de vida para as pessoas que todos nós prometemos? Eu posso contar para vocês uma coisa: não haverá teto de gastos no nosso governo”, afirmou. Uma pena. Lula deveria lembrar desse ensinamento de Dona Lindu.