O efeito gangorra da inflação em 2022 e no ano pós-eleições Queda nos combustíveis baixou a projeção do IPCA para este ano; aprovação da PEC, porém, acelerou estimativa de 5,09% para 5,20% em 2023 Por Larissa Quintino Atualizado em 18 jul 2022, 09h35 - Publicado em 18 jul 2022, 09h26

A pressão inflacionária que vem incomodando os brasileiros há tempos virou uma das principais pautas nas eleições de 2022. Após a guerra aberta entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) contra a Petrobras pelo aumento no preço dos combustíveis na refinaria e as articulações do governo no Congresso, como o projeto que estabeleceu um teto para o ICMS e a recém aprovada PEC das Bondades, o preço caiu nas bombas e ajuda a puxar as projeções de inflação para baixo neste ano. Mas para o próximo ano, as estimativas são opostas e mostram um efeito gangorra na inflação segundo o Boletim Focus, que compila projeções de analistas do mercado financeiro.

Segundo as projeções publicadas nesta segunda-feira, 18, pelo Banco Central, a inflação deve encerrar o ano em 7,54%, abaixo dos 7,67% projetado na semana passada e os 8,27% há um mês. Já o efeito para o próximo ano, é o contrário. Com a aprovação da PEC das Bondades, que também tem a inflação e o objetivo eleitoral de Bolsonaro como pano de fundo, o mercado projeta alta na inflação de 2023. A mediana das projeções é de 5,20%, acima dos 5,09% da semana passada e 4,83% de um mês atrás. Vale lembrar que, caso as projeções se confirmem, o Brasil terá em 2023 o terceiro ano consecutivo de estouro na inflação. Isso porque o teto da meta para este ano é de 5% e para o próximo fica em 4,75%.

A alta projetada para 2023 também afeta as estimativas de mercado para a taxa de juros. Analistas preveem a Selic a 10,75% no próximo ano. Na última semana, a projeção era de 10,50%.

Como mostra VEJA desta semana, o esforço do governo de Jair Bolsonaro por medidas com efeitos eleitorais tem impacto de 365 bilhões de reais, entre furos no teto, renúncia de arrecadação de impostos e medidas sem impacto fiscal. As mexidas no teto de gastos da PEC dos Precatórios e das Bondades aumentam o risco fiscal no país e pressionam a situação da economia para o próximo ano. Em 2023, as eleições estarão fora de pauta, mas a situação difícil de juros altos e inflação pressionada estão longe de ser página virada.