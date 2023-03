O efeito dos juros altos na inflação na visão do mercado financeiro

Na semana após a manutenção da taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, e uma enxurrada de críticas – em especial do governo Lula – o mercado financeiro reduziu ligeiramente a projeção da inflação para este ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 27, o IPCA deve encerrar 2023 em 5,93%, abaixo dos 5,95% projetados no relatório anterior.

Esta é a segunda semana de revisão para baixo da inflação feita pelo mercado financeiro. Mesmo assim, a projeção do IPCA segue acima do teto da meta inflacionária determinada pelo Conselho Monetário Nacional, em 4,75%, com o centro da meta em 3,25%. A manutenção da taxa de juros em patamares elevados, segundo o comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), é uma estratégia para evitar que a inflação fuja da meta mais a longo prazo. Para 2024, os analistas projetam o IPCA em 4,13%, neste caso, acima no centro da meta, de 3%, mas dentro da margem de tolerância, que vai até 4,5%.

Nesta terça-feira, o Copom divulga a ata da reunião de semana passada. Há grande expectativa pelo tom do documento, já que o comunicado pós reunião subiu o tom e sinalizou até mesmo aumento na taxa básica de juros, caso o patamar atual não surta efeito.