O efeito das pesquisas e o avanço da agenda eleitoral sobre a bolsa

Com mais duas pesquisas de intenções de voto no forno para esta sexta-feira, a Faria Lima volta à prancheta de probabilidades do resultado da eleição, isso após a celebração do resultado do primeiro turno com vantagem para Flávio Bolsonaro.

Na quinta, o Datafolha mostrou que vantagem de Flávio sobre Lula diminuiu, e agora os dois aparecem empatados na margem de erro. A partir daí, as apostas são recalculadas com novos levantamentos. Havia a expectativa dos mercados de que a transferência de votos dos demais candidatos fosse ser automática para Flávio, já que os outros presidenciáveis eram mais alinhados à direita.

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O EWZ, fundo que representa as ações brasileiras em Nova York, avança no pré-mercado, acompanhando a tendência dos futuros americanos, isso após o tombo de mais de 1% do Ibovespa na véspera.

Nos EUA, investidores repercutem declarações do presidente do Fed, Kevin Warsh, que foram entendidas como um recado de que os juros americanos serão mantidos em outubro, isso apesar da inflação ter mostrado uma aceleração no mês passado.

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A agenda econômica é fraca no exterior. No Brasil, o destaque é político. Para além das pesquisas de intenção de votos, investidores monitoram Brasília, com a promulgação da PEC do fim da escala 6×1, a aprovação da medida que eleva o teto do MEI e ainda a proposta do governo para a tarifa zero no transporte público nos fins de semana.

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Agenda do dia

9h: BC publica IBC-Br de agosto

9h: Congresso promulga PEC do fim da escala 6×1, com previsão de participação de Lula

16h: Dario Durigan concede entrevista à Band

21h15: Flávio Bolsonaro participa de sabatina na TV Globo

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PoderData e CNT/MDA divulgam pesquisa presidencial

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