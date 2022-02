O efeito da invasão hacker nas ações da Americanas na bolsa

Nesta segunda-feira, 21, as ações da empresa de varejo Americanas despencaram 6,61% na bolsa de valores, chegando a ser negociadas a 31,49, ante 33,72 na sexta-feira passada. Detentora de marcas como Americanas.com, Submarino.com e Shoptime, os papéis da companhia sofrem as consequências da invasão dos sites de comércio online durante o final de semana.

No sábado, 19, Miguel Gutierrez, diretor de relações com investidores, enviou um comunicado aos investidores informando que “suspendeu preventivamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce na madrugada assim que identificou risco de acesso não autorizado”. Apesar de informar que os ambientes foram normalizados durante a tarde e que “não há evidência de comprometimento das bases de dados”, os sites Americanas.com e Submarino.com permaneciam inacessíveis até o final da tarde desta segunda-feira, 21.

Ao ingressar nas plataformas, um comunicado nos sites informa que “por questões de segurança, suspendeu proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce e atua com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível”. No caso das Americanas, adiciona ainda que “as lojas físicas não tiveram suas atividades interrompidas e permanecem operando”.

Ataque hacker

No sábado, 19, o grupo hacker LAPSUS$ assumiu a autoria dos ataques. Esse mesmo grupo afirmou ter sido o autor da invasão dos sistemas do Ministério da Saúde no final do ano passado. Internautas relataram instabilidade nos sites de venda desde a madrugada de sábado, que se intensificaram no início da manhã. Segundo relatos nas redes sociais, alguns usuários foram direcionados para sites pornô. Questionada por VEJA sobre vazamento de dados de usuários, a empresa informou que não há sinais de comprometimento nos dados.