O efeito da composição do novo governo Lula sobre o último pregão do ano

O anúncio dos últimos 16 nomes que comporão a equipe de ministros do novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, realizado por volta das 12h46 desta quinta-feira, 29, derrubou o Ibovespa, que operava no campo positivo influenciado também pelas altas que dominaram as bolsas americanas. Até o final do dia, no entanto, a bolsa brasileira se recuperou com empresas exportadoras avançando com a alta do dólar e encerrou praticamente no zero a zero, com leve queda de 0,46%, a 109.734,60 pontos. O dólar comercial encerrou em alta de 0,47%, a 5,280 reais.

O último pregão do ano operou com liquidez reduzida, o que maximizou os efeitos sobre o Ibovespa dos movimentos de compra e venda. Ainda assim, os analistas do mercado financeiro avaliam que de maneira geral não houve nenhuma grande surpresa nos anúncios feitos por Lula, uma vez que os nomes de Fernando Haddad na Fazenda e de Aloizio Mercadante no BNDES, anunciados há cerca de 15 dias, já mostraram que ele priorizaria a indicação política para compôr o novo governo.

“O mercado entendeu que, para esses cargos que dizem respeito à orientação da política econômica, a tecnicidade não iria se sobrepor à indicação política necessária por conta do jogo eleitoral”, diz Camila Abdelmalack, economista-chefe da Veedha Investimentos. “Hoje tivemos uma abertura da curva de juros, mas depois a curva perdeu um pouco o prêmio. Estamos em um momento sensível de transição do governo e o que podemos prever para janeiro e fevereiro é bastante oscilação para ver o que é fato e boato em relação ao trabalho desse novo time”, diz ela. Os juros DI com vencimento em 2025 encerraram em leve alta de 0,16%, a 12,695%.

Para Davi Lelis, sócio da Valor Investimentos, os ministros anunciados hoje passam a mensagem de que há uma tentativa de aproximação do novo governo com o Centrão, o que sugere uma melhora na governabilidade. Além disso, há nomes mais técnicos e não somente políticos, diferentemente do primeiro anúncio feito por Lula. “O governo está com mais mulheres e o aumento dos ministérios permitiu perfis mais variados. Isso mostra que Lula vai buscar governar com uma frente mais ampla que o indicado no primeiro anúncio que teve nomes puramente políticos”, diz Lelis.

A expectativa agora paira sobre quais serão os nomes que assumirão a presidência da Petrobras e do Banco do Brasil, que segundo Lula serão chefiados por duas mulheres.