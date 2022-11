Economista Luciano Coutinho é nomeado para equipe de transição

O economista Luciano Coutinho, ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) nas gestões anteriores do Partido dos Trabalhadores (PT) e o mais longevo à frente do banco de fomento, foi anunciado como integrante do Grupo Técnico de Indústria, Comércio e Serviço da equipe de transição do novo governo. O anúncio foi feito em publicação em edição extra do Diário Oficial na sexta-feira, 11.

Como integrantes do mesmo núcleo estão nomes como de Jackson Schneider, executivo da Embraer e ex-presidente da Anfavea, Rafael Lucchesi, diretor do Senai, Paulo Okamoto, diretor do Instituto Lula e ex-presidente do Sebrae, Paulo Roberto Feldman, professor de Economia da Universidade de São Paulo, e André Ceciliano, presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. O núcleo de Indústria, Comércio e Serviço é um dos 31 grupos temáticos anunciados para a transição.

Coutinho é formado em Economia pela USP e fez doutorado nos Estados Unidos, na Universidade de Cornell, e antes de assumir a presidência do BNDES pela primeira vez, em 2007, era professor da Unicamp e sócio da LCA Consultores, onde atuava como especialista em comércio internacional e defesa da concorrência.