O dinheiro que falta no plano dos EUA para as terras raras do Brasil
Comprador dos minerais brasileiros começou a operar sem ter assegurado um empréstimo de 500 milhões de dólares; dona da mina alerta para riscos do negócio
Uma das principais apostas dos Estados Unidos para reduzir sua dependência da China no abastecimento de terras raras passa por uma mina no interior de Goiás. Os americanos asseguraram o direito de comprar praticamente toda a produção da primeira fase da mina de Pela Ema, em Minaçu, pelos próximos 15 anos, com um contrato que estabelece preços mínimos para os minerais. O negócio, entretanto, tem uma fragilidade financeira: parte do dinheiro que daria sustentação à operação ainda não havia sido assegurada, segundo documentos da USA Rare Earth, dona da mineradora Serra Verde, analisados pelo Radar Econômico.
Para entender o problema, é preciso compreender como o negócio foi montado. Em vez de comprar diretamente os minerais brasileiros, o governo americano se associou a investidores privados na constituição de uma empresa chamada US SIIE. É essa companhia que tem a obrigação de adquirir a produção da mina, independentemente de conseguir revendê-la. A estrutura financeira anunciada para sustentar a operação soma 1,55 bilhão de dólares, dos quais 750 milhões correspondem a aportes de capital, 300 milhões a compromissos de compras futuras e outros 500 milhões a um empréstimo bancário.
É justamente nessa última parcela que reside o problema. Em agosto, os contratos foram alterados para permitir que o negócio avançasse mediante uma promessa de financiamento, em vez da efetiva contratação do empréstimo. A Serra Verde começou a despachar os minerais em outubro e a registrar as vendas em novembro. O relatório apresentado pela USA Rare Earth no dia 12 deste mês à SEC, a comissão de valores mobiliários americana, revela, contudo, que o empréstimo ainda não havia sido contratado em definitivo nem desembolsado.
O compromisso bancário tem prazo para vencer: 31 de dezembro. A instituição financeira, cujo nome não é revelado no documento, também dispõe de prerrogativas para recusar a liberação dos recursos. A própria USA Rare Earth admite que, se o dinheiro disponível for insuficiente, a US SIIE poderá não ter condições de cumprir suas obrigações de compra e pagamento dos minerais brasileiros.
As consequências para a operação em Goiás poderiam ser consideráveis. Sem um comprador que garanta preços e volumes, a mineradora ficaria mais exposta às oscilações das cotações internacionais das terras raras, um mercado dominado pela China. A companhia alerta ainda para a possibilidade de ter de reduzir as atividades da mina caso não consiga escoar a produção e esgote sua capacidade de armazenamento.
O risco financeiro é mais um capítulo da complexa operação montada pelos americanos para assegurar o acesso aos minerais brasileiros, fundamentais para a fabricação de carros elétricos, equipamentos militares e turbinas eólicas. Como revelou o Radar Econômico, os contratos estabelecem, em determinadas circunstâncias, poderes que permitem ao Pentágono restringir a comercialização desses minerais e até a possibilidade de aquisição indireta do controle da mineradora. A estrutura que confere tantos direitos aos americanos ainda tinha, entretanto, uma pendência de meio bilhão de dólares.