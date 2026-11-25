Uma das principais apostas dos Estados Unidos para reduzir sua dependência da China no abastecimento de terras raras passa por uma mina no interior de Goiás. Os americanos asseguraram o direito de comprar praticamente toda a produção da primeira fase da mina de Pela Ema, em Minaçu, pelos próximos 15 anos, com um contrato que estabelece preços mínimos para os minerais. O negócio, entretanto, tem uma fragilidade financeira: parte do dinheiro que daria sustentação à operação ainda não havia sido assegurada, segundo documentos da USA Rare Earth, dona da mineradora Serra Verde, analisados pelo Radar Econômico.

Para entender o problema, é preciso compreender como o negócio foi montado. Em vez de comprar diretamente os minerais brasileiros, o governo americano se associou a investidores privados na constituição de uma empresa chamada US SIIE. É essa companhia que tem a obrigação de adquirir a produção da mina, independentemente de conseguir revendê-la. A estrutura financeira anunciada para sustentar a operação soma 1,55 bilhão de dólares, dos quais 750 milhões correspondem a aportes de capital, 300 milhões a compromissos de compras futuras e outros 500 milhões a um empréstimo bancário.

É justamente nessa última parcela que reside o problema. Em agosto, os contratos foram alterados para permitir que o negócio avançasse mediante uma promessa de financiamento, em vez da efetiva contratação do empréstimo. A Serra Verde começou a despachar os minerais em outubro e a registrar as vendas em novembro. O relatório apresentado pela USA Rare Earth no dia 12 deste mês à SEC, a comissão de valores mobiliários americana, revela, contudo, que o empréstimo ainda não havia sido contratado em definitivo nem desembolsado.

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O compromisso bancário tem prazo para vencer: 31 de dezembro. A instituição financeira, cujo nome não é revelado no documento, também dispõe de prerrogativas para recusar a liberação dos recursos. A própria USA Rare Earth admite que, se o dinheiro disponível for insuficiente, a US SIIE poderá não ter condições de cumprir suas obrigações de compra e pagamento dos minerais brasileiros.

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As consequências para a operação em Goiás poderiam ser consideráveis. Sem um comprador que garanta preços e volumes, a mineradora ficaria mais exposta às oscilações das cotações internacionais das terras raras, um mercado dominado pela China. A companhia alerta ainda para a possibilidade de ter de reduzir as atividades da mina caso não consiga escoar a produção e esgote sua capacidade de armazenamento.

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O risco financeiro é mais um capítulo da complexa operação montada pelos americanos para assegurar o acesso aos minerais brasileiros, fundamentais para a fabricação de carros elétricos, equipamentos militares e turbinas eólicas. Como revelou o Radar Econômico, os contratos estabelecem, em determinadas circunstâncias, poderes que permitem ao Pentágono restringir a comercialização desses minerais e até a possibilidade de aquisição indireta do controle da mineradora. A estrutura que confere tantos direitos aos americanos ainda tinha, entretanto, uma pendência de meio bilhão de dólares.