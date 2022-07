O difícil cenário pós-eleição traçado pelo mercado financeiro

A queda no preço dos combustíveis fez com que analistas do mercado financeiro revisassem para baixo a projeção da inflação para este ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira, 11, pelo Banco Central, o IPCA deve ficar em 7,67% este ano, 0,29 ponto percentual abaixo do que o estimado na semana anterior e 0,83 ponto menor em um mês. Para 2023, entretanto, as estimativas caminham no sentido contrário. No próximo ano, perspectiva é que o IPCA encerre 2023 em 5,09%, acima dos 5,01% na semana passada e dos 4,70%, há quatro semanas.

Caso a projeção para o próximo ano se confirme, seria o terceiro ano seguido de estouro na meta da inflação, que é de 3,25%, com tolerância até 4,75%. Neste ano, o teto da meta, de 5%, deve ser superado, assim como aconteceu em 2021. No ano passado, o limite da meta era de 5,25% e o IPCA encerrou o ano em 10,1%.

Se para a redução das projeções neste ano estão o efeito da redução dos preços dos combustíveis com o teto do ICMS, para o próximo ano pesam os efeitos da PEC das Bondades de Bolsonaro, que deve ser aprovada na Câmara dos Deputados esta semana. A proposta é estourar o teto de gastos em 41 bilhões de reais para pagar benefícios sociais como o aumento do Auxílio Brasil e o voucher de 1.000 reais para caminhoneiros e taxistas. Ou seja, a conta do pacote eleitoral do presidente Jair Bolsonaro (PL) ficará para o próximo governo, seja ele o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), líder nas pesquisas e que flerta com o fim do teto de gastos, ou o próprio ex-capitão.

Além de mais um ano de inflação pressionada, os economistas consultados pelo Banco Central também projetam baixo crescimento. A estimativa é que o PIB cresça apenas 0,5%, mantendo a projeção da última semana e do último mês. 2023, ao que indicam as estimativas dos economistas, não será nada fácil.