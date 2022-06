O dia em que Joe Biden copiou o discurso de Jair Bolsonaro

Com sua popularidade corroendo, um presidente de uma grande nação que sofre com alta da inflação e dos preços dos combustíveis dá um pito nas companhias de petróleo por conta de suas margens de lucro. “Em tempos de guerra, margens de lucro das refinarias bem acima do normal sendo repassadas diretamente para as famílias americanas não são aceitáveis”, disse o mandatário. Se não fosse a palavra “americanas”, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, poderia facilmente ser confundido com o chefe de estado brasileiro, Jair Bolsonaro, que busca se desvencilhar da responsabilidade pelo ambiente econômico desafiador fazendo críticas à Petrobras — é verdade, talvez num tom mais, diga-se, efusivo. E, claro, em português.

“Entendo que muitos fatores contribuíram para as decisões de negócios de reduzir a capacidade das refinarias, que ocorreu antes de eu assumir o cargo”, escreveu Biden em uma carta para as principais empresas de petróleo dos Estados Unidos, tentando se afastar da culpa pelo aumento dos combustíveis no país. Só faltou culpar o PT. Por aqui, na segunda-feira, 14, Bolsonaro voltou a falar sobre petróleo e criticar a Petrobras. Segundo o presidente, a estatal “não tem viés social” e tem lucros que ele considera “abusivos”.

Antes, no fim de maio, disse ele, em entrevista à RedeTV: “temos que respeitar o livre mercado, mas a Petrobras abusa. A Petrobras não precisa desse lucro excessivo e, no momento, não tem qualquer responsabilidade, quer mais é arrancar dinheiro do povo”. Poucos dias antes, Bolsonaro havia demitido o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, para colocar os então assessores do Ministério da Economia Adolfo Sachsida, e Caio Mario Paes de Andrade nos cargos, respectivamente. Biden não foi tão longe.

Até porque lá ele não tem esse poder. Como mostra reportagem recente de VEJA, experiências com privatizações mundo afora deixaram um legado relevante no que diz respeito às soluções para transferência de empresas públicas para a iniciativa privada, minimizando impactos sociais negativos e maximizando as chances de sucesso futuro. Diferentemente da Petrobras, as companhias ExxonMobil, Chevron, BP America, Shell USA, Phillips 66, Marathon e Valero, para quem Biden enviou o comunicado, são privadas. E ainda bem.