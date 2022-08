O dia D nas promessas de Bolsonaro para a reeleição

O presidente da República que concorre à reeleição tem uma grande vantagem em relação a seus adversários na campanha: a máquina pública. Porém, há desvantagens também, como a qual o presidente Jair Bolsonaro (PL) pode passar hoje. Seu governo envia nesta quarta-feira, 31, o projeto da Lei Orçamentária Anual, em que a administração define como utilizar o dinheiro no próximo ano. Nela por exemplo, o governo deve indicar o quanto pretende gastar em programas sociais, como o Auxílio Brasil. Apesar da promessa de Bolsonaro de manter o benefício turbinado, em 600 reais, se reeleito, o projeto deve prever o valor de 400 reais, sem o bônus de 200 reais que é pago até o fim deste ano.

Sem a previsão orçamentária para manter o valor do benefício não esteja no texto, os adversários do presidente, sobretudo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), devem ganhar novas munições para atacar a campanha para a reeleição de Bolsonaro.

Em atos de campanha, Bolsonaro declarou a seus apoiadores que já havia conversado com o ministro da Economia, Paulo Guedes, para incluir um indicativo de aumento no Orçamento do ano que vem. No entanto, a medida encontra resistências da equipe econômica. Isso porque o custo dessa manutenção giraria em torno de 50 bilhões de reais para o próximo ano, segundo cálculos dos técnicos do ministério, e não haveria espaço fiscal para a medida. Para viabilizar o aumento do benefício que está vigente — de 200 para 400 reais, e posteriormente de 400 para 600 reais — o governo de Bolsonaro aprovou PECs que autorizaram furos bilionários no teto de gastos. E a alternativa vista pelo governo para o cumprimento da promessa de campanha deve ir pelo mesmo caminho, ou seja, sem a inclusão dos 600 reais na peça orçamentária a ser votada pelo Congresso, mas com a possível autorização de um novo furo no teto de gastos caso Bolsonaro seja eleito.

O ministro da Casa Civil, senador Ciro Nogueira (PP), sinalizou que esse realmente deve ser o caminho seguido pelo governo. “No dia seguinte à vitória do presidente Jair Bolsonaro nas eleições, estarei com o Congresso tratando das medidas que vamos aprovar para garantir o pagamento dos R$ 600 aos beneficiários do Auxílio Brasil em 2023”, declarou Nogueira.

Vale lembrar que o PLOA tramita no Congresso Nacional. Então, durante o restante dessa legislatura, pode sofrer alterações pelos parlamentares, como a manutenção dos 600 reais. No entanto, o envio da lei orçamentária em agosto funciona como uma carta de intenções do governo e, no caso de Bolsonaro este ano, com prováveis contradições ao que promete para ficar no Planalto.