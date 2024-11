‘O dia amanheceu mais tenso’, diz Haddad sobre a vitória de Trump nos EUA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quarta-feira, 6, que é preciso aguardar para saber quais serão os efeitos da vitória de Donald Trump na economia brasileira. Segundo o ministro, a campanha do republicano causou “apreensão” no mundo todo, mas avalia que o discurso após a vitória foi mais “moderado”.

Haddad disse que é preciso diferenciar “o que foi dito e o que for feito”, afirmando que “as coisas às vezes não se traduzem como foram anunciadas”, mas reconheceu que “o dia amanheceu mais tenso”. Com a vitória de Trump, o dólar se valoriza em todo o mundo. O viés mais protecionista do republicano e a promessa de cortes de impostos fortalecem a moeda americana. Por aqui, o dólar sobe 1,5%, vendido a R$ 5,84.

“Na campanha foram ditas muitas coisas que causam apreensão no mundo inteiro, não só no Brasil, mas também na Europa, nos países emergentes”, disse a jornalistas nesta quarta-feira na chegada ao Ministério da Fazenda, em Brasília.

Neste cenário, o ministro defendeu que é preciso “cuidar do Brasil, das finanças [públicas], para [o país] ser afetado o mínimo possível”, destacando o pacote de ajuste fiscal que deve ser enviado ao parlamento. “Agora o Congresso [brasileiro] tem que se sensibilizar mais, porque o momento é mais desafiador”, afirmou.