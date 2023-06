O dedo do sucessor de Galípolo nas contas públicas de São Paulo

Sucessor de Gabriel Galípolo como secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan foi assessor especial de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo. Por lá, ele participou de alguns projetos, e um dos destaques entre eles é um bom cartão de visitas para o novo cargo. Em seu currículo apresentado ao ministério, Durigan destaca sua atuação na “melhora no cenário de finanças públicas” de São Paulo, mesmo não sendo economista.

O futuro braço direito de Haddad teve atuação de destaque no desenho jurídico da renegociação da dívida do município com o governo federal, de descontos para negociação no pagamento de precatórios antigos e da previdência dos servidores.

Durante a gestão do petista, a dívida da cidade com a União caiu de 80 bilhões de reais para 30 bilhões de reais. Houve ainda queda na taxa de investimento público da prefeitura. O feito ocorreu devido à mudança do indexador da dívida, da substituição da aplicação do IGP-DI mais juros de 6% a 9% ao ano pelo IPCA mais juros de 4% ao ano.

Além disso, a gestão bateu recorde de investimento privado, ao empenhar cerca de 15,6 bilhões de reais em valores nominais. Haddad deixou 5,3 bilhões de reais em caixa para o sucessor. O bom resultado tem dedo de Durigan.

O futuro secretário-executivo também destaca sua participação no marco regulatório para abertura de empresas em menor tempo na cidade. Quando assumiu, a média de abertura de uma empresa era de 90 dias. O prazo caiu para cinco – hoje, a abertura de uma empresa de baixo risco na cidade acontece em apenas 24 horas.