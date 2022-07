O dado sombrio dos EUA que voltou a turbinar o valor das criptomoedas

As criptomoedas voltaram a reagir depois de meses acumulando baixas. Os dados negativos do PIB americano, que registrou retração pelo segundo trimestre consecutivo, colocando a maior economia do mundo em recessão técnica, ajudaram a impulsionar o ráli dos preços dos ativos que vem acontecendo desde o último aumento de juros no país.

As taxas altas penalizam o mercado acionário e os ativos considerado de risco, como as criptomoedas, o que em parte explica a derrocada que vem acontecendo nas bolsas de valores ao redor do mundo nos últimos meses. O aumento, no entanto, de 0,75 ponto percentual veio dentro das expectativas do mercado e dando fortes indícios de que banco central norte-americano, o Fed, não deve fazer elevações mais agressivas daqui para frente, uma vez que a deterioração no cenário econômico doméstico após as elevações nos juros, que se iniciaram em março, já estão ocorrendo. Os dados de desaceleração nos principais índices de atividade do país, provocada pela alta dos juros, ao mesmo tempo em que eles estão demonstrando ter pouco efeito no arrefecimento da inflação, colocam em dúvida se o Fed deve persistir com essa postura agressiva.

Agora, a retração consecutiva no PIB, que registrou queda de 0,9% no segundo trimestre, aumentou ainda mais a confiança dos investidores de que o Fed deverá ser menos ousado nas próximas reuniões. “Com essa recessão técnica, o mercado começa a precificar juros mais baixos. Na visão do mercado, o Fed não vai precisar de tantos esforços para controlar a inflação”, diz Wagner Varejão, especialista da Valor Investimentos. Com a desaceleração econômica, o mercado começa a desaquecer, enfraquecendo a demanda, que é alta nos Estados Unidos, e que também é um dos motivos dessa alta dos preços, tendo ganhado muita força após a enorme injeção de capital do governo para estimular a economia durante a crise sanitária da Covid-19.

O bitcoin, a maior criptomoeda do mundo em capitalização, subiu de valor para 24 mil dólares, o maior registrado para o ativo nos últimos 45 dias após a divulgação dos dados de desaceleração da economia americana. Na tarde desta sexta-feira, 29, por volta das 15h (horário de Brasília), a moeda era negociada a 23,8 mil dólares. Nas últimas 24 horas, o bitcoin valorizou 4,88%. Ele chegou a ser cotado abaixo de 20 mil dólares em junho. Apesar da nova alta, o ativo acumula queda de 50% no ano.

O ethereum, a segunda principal moeda em capitalização, também voltou a trazer altas, chegando a cotação de 1,8 mil dólares. Nesse caso, a moeda também tem reagido positivamente à última fase de atualização de sua fase de testes da atualização, conhecida como The Merge. Ainda assim, a moeda acumula queda de 53% no ano.

