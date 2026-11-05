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Economia

O custo de passagens corporativos compradas de última hora

Levantamento mostra a diferença nos preços para empresas a partir da data da compra

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 14h01
Pessoas diversas, algumas com malas de rodinhas, caminham em esteiras rolantes e no chão de um saguão de aeroporto. Placas de sinalização indicam portões 40, 41, 43, 45 e 39 a 51.
Movimentação de passageiros no aeroporto de Brasília (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Empresas pagam, em média, 1. 080,42 reais a mais por passagem aérea quando compram perto do embarque, em comparação com aquisições feitas com cerca de 42 dias de antecedência.

No terceiro trimestre de 2026, o gasto médio foi de 2. 063,12 reais nas compras realizadas a 5,6 dias da viagem, contra 982,70 registrados nas emissões feitas com 41,9 dias de antecedência. No cenário intermediário, de compra feita 15,4 dias antes do embarque, o valor ficou em 1. 410,46.

Os dados são do Paytrack Index, levantamento sobre gastos com viagens corporativas elaborado pela empresa Paytrack, que atua no setor. As informações são atualizadas a cada trimestre.

“Enquanto o viajante de lazer tende a evitar tarifas muito elevadas, a empresa muitas vezes precisa realizar o deslocamento independentemente do preço. Em determinadas situações, surge, por exemplo, a necessidade de um funcionário se deslocar para uma filial no dia seguinte. Essa característica ajuda a explicar a maior pressão sobre as passagens compradas com pouca antecedência”, afirma Pedro Góes, CEO da Paytrack.

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O gasto médio das empresas com hospedagem em viagens de trabalho chegou a 404,14 reais no terceiro trimestre de 2026, alta de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre, quando o valor foi de 416,48, houve recuo de 3%.

No horizonte mais longo, a hospedagem sobe em ritmo mais lento que as passagens aéreas. Desde o início de 2022, o gasto médio por despesa de hospedagem acumula alta de 15%, menos da metade do avanço do transporte aéreo corporativo no mesmo período.

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Já as despesas com alimentação corporativa apresentam maior estabilidade na média, embora os dados revelem diferenças relevantes entre as capitais. No terceiro trimestre de 2026, o gasto médio de alimentação foi de 74,48 reais, uma alta anual de 4,1%.

Nos recortes por capital, o valor ficou em 121,99 em Campo Grande, 96 em São Paulo, 94,34 em Curitiba e 94,02 em Manaus.

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