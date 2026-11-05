O custo de passagens corporativos compradas de última hora
Levantamento mostra a diferença nos preços para empresas a partir da data da compra
Empresas pagam, em média, 1. 080,42 reais a mais por passagem aérea quando compram perto do embarque, em comparação com aquisições feitas com cerca de 42 dias de antecedência.
No terceiro trimestre de 2026, o gasto médio foi de 2. 063,12 reais nas compras realizadas a 5,6 dias da viagem, contra 982,70 registrados nas emissões feitas com 41,9 dias de antecedência. No cenário intermediário, de compra feita 15,4 dias antes do embarque, o valor ficou em 1. 410,46.
Os dados são do Paytrack Index, levantamento sobre gastos com viagens corporativas elaborado pela empresa Paytrack, que atua no setor. As informações são atualizadas a cada trimestre.
“Enquanto o viajante de lazer tende a evitar tarifas muito elevadas, a empresa muitas vezes precisa realizar o deslocamento independentemente do preço. Em determinadas situações, surge, por exemplo, a necessidade de um funcionário se deslocar para uma filial no dia seguinte. Essa característica ajuda a explicar a maior pressão sobre as passagens compradas com pouca antecedência”, afirma Pedro Góes, CEO da Paytrack.
O gasto médio das empresas com hospedagem em viagens de trabalho chegou a 404,14 reais no terceiro trimestre de 2026, alta de 4,6% em relação ao mesmo período do ano passado. Na comparação com o segundo trimestre, quando o valor foi de 416,48, houve recuo de 3%.
No horizonte mais longo, a hospedagem sobe em ritmo mais lento que as passagens aéreas. Desde o início de 2022, o gasto médio por despesa de hospedagem acumula alta de 15%, menos da metade do avanço do transporte aéreo corporativo no mesmo período.
Já as despesas com alimentação corporativa apresentam maior estabilidade na média, embora os dados revelem diferenças relevantes entre as capitais. No terceiro trimestre de 2026, o gasto médio de alimentação foi de 74,48 reais, uma alta anual de 4,1%.
Nos recortes por capital, o valor ficou em 121,99 em Campo Grande, 96 em São Paulo, 94,34 em Curitiba e 94,02 em Manaus.