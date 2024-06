O custo bilionário das tragédias climáticas para as seguradoras

Um relatório produzido pela corretora britânica AON constatou que, em 2023, as catástrofes naturais causaram perdas globais de 118 bilhões de dólares ao mercado de seguros, 31% acima da média do século XXI e ultrapassando os 100 bilhões de dólares pelo quarto ano consecutivo. No Brasil, eventos como as enchentes no Rio Grande do Sul levaram a perdas ainda incalculáveis.

Publicado em VEJA, maio de 2024, edição VEJA Negócios nº 2