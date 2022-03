O ciclo de dólar mais baixo está próximo do fim?

A entrada maciça de capital estrangeiro que sustentou a bolsa de valores brasileira, a B3, no início deste ano pode estar com os dias contados. A pressão exercida pelo conflito entre Ucrânia e Rússia e a elevação da taxa de juros por parte do Federal Reserve, o Banco Central americano, devem fazer com que os investidores busquem refúgio no dólar e que a moeda volte a se valorizar frente ao real. Essa é a aposta de José Roberto Mendonça de Barros, sócio da consultoria MB Associados e ex-secretário de política econômica do Ministério da Fazenda. Segundo o especialista, as empresas já estão buscando fazer novos contratos de hedge cambial prevendo uma escalada da moeda americana.

“O real não vai continuar se valorizando ao longo do tempo. Essa fase já passou. Agora, os investidores estrangeiros devem fazer o caminho inverso, liquidar a operação e ir embora. Já há uma saída líquida de capital estrangeiro. Está muito mais fácil para que o dólar volte a bater em 5,30 ou 5,40 reais do que cair para menos de 5 reais”, afirma Mendonça de Barros. “A janela de oportunidade que existia para o investidor estrangeiro no início deste ano já está quase fechada por conta da incerteza política e econômica. Eu vejo muitas empresas de operadores brasileiros de olho nisso e recomprando posição em dólar para enfrentar essa incerteza que vem pela frente.”

Segundo o economista, o capital estrangeiro que entrou no país é de “tiro curto” e não deve se prolongar por longos períodos. Números da B3 mostram que, entre os dias 2 e 16 de março, injetou 212,2 milhões de reais no país, ao passo que a retirada foi de 201,3 milhões de reais. “Eu fiz um exercício: quem trouxe mil dólares para o país no dia 3 de janeiro, primeiro pregão do ano, para comprar Vale, no dia 7 de março tinha ganho mais de 40% em dólar. O cara que pegou um negócio desse vai pegar ‘o dele’ e cair fora. Eu vejo como algo mais oportunista, típica de fundos de curto prazo”, reitera. O dólar, que iniciou o ano cotado a 5,57 reais, hoje está sendo negociado a 5,02 reais.