O executivo de Doria que enfrentou os embaraços lançados por Bolsonaro

De saída do governo paulista junto com o governador João Doria (PSDB), o empresário Gustavo Junqueira teve missões minimamente ingratas durante seus três anos em cargos no Palácio dos Bandeirantes. Junqueira iniciou sua participação na gestão de Doria à frente da Secretaria de Agricultura e, depois, migrou para a InvestSP, empresa de atração de investimentos ligada ao governo paulista — ambas as áreas com atividades voltadas a áreas com a reputação colocada em xeque pelo governo de Jair Bolsonaro, em especial, por descaso ao tema ambiental.

“Uma das missões era mostrar aos investidores mundo afora que São Paulo era uma parte de um todo dentro do Brasil, e um destino atrativo”, diz ele a VEJA. “Apesar da disputa política entre o governador e o presidente, nossa preocupação no exterior era apresentar as potencialidades e mostrar São Paulo como um porto seguro para os investimentos.” Segundo ele, porém, as políticas voltadas às relações exteriores por parte do governo federal atrapalhavam o trabalho.

Ele deixa o cargo para voltar ao setor privado, onde fez carreira. Ainda não há definição sobre seu destino, mas Junqueira não será candidato a cargo público. Ele justifica sua saída do governo por seu projeto ser “atrelado” ao de Doria. Nesse sentido, Junqueira acredita que o governador tem boa chances de crescer durante a campanha e consolidar-se como o candidato da terceira via para superar o presidente Jair Bolsonaro (PL) e os ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “O governador tem liderança e percepção dos movimentos políticos, além de resultado. O governador tem projeto e as pretenções dele são claras”, defende, com otimismo.