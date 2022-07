O caos na Tesla, de Elon Musk, com acusações de racismo e assédio

Em meio a uma série de demissões e polêmicas sobre o modelo de trabalho remoto, os executivos da Tesla também enfrentam uma onda de acusações de assédio ou abuso. Na mais recente, quinze atuais ou ex-funcionários negros da companhia entraram com uma ação judicial contra a fabricante de carros elétricos alegando abuso racial no ambiente de trabalho, especificamente na fábrica da cidade de Fremont, na Califórnia.

Termos como “nigger” (com forte conotação racial pejorativa nos EUA), “escravidão” ou “plantação”, além de expressões com forte teor sexual, faziam parte da rotina de uma ambiente com “discriminação racial flagrante, aberta e não mitigada”, conforte ação judicial na qual a agência de notícias Reuters teve acesso. O racismo seria perpetrado por gerentes e funcionários dos recursos humanos regularmente, incluindo o direcionamento de alguns dos denunciantes para atividades “fisicamente exigentes” na fábrica ou preteridos para promoção, de acordo com o processo.

A ação está longe de ser isolada. Ao menos 10 processos alegando discriminação generalizada ou assédio estão sendo efrentados pela Tesla na esfera jurídica. Há, inclusive, um processo movido por um acionista acusando diretamente o CEO Elon Musk e o conselho de executivos de negligência com as acusações internas de má conduta (em maior ou menor grau) no ambiente de trabalho.

No início de junho, a Tesla havia acusado formalmente o Departamento de Emprego Justo e Habitação (DFEH) da Califórnia, agência governamental, de conduzir investigações inadequadas e “sem fundamentos” sobre a empresa automobilística. Segundo a defesa da empresa, as medidas do departamento estariam descumprindo requeridos necessários à investigação padrão, antes de judicializar uma queixa.