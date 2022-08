O caos mundial que favorece investimentos no agronegócio e na renda fixa

O mundo enfrenta um difícil momento econômico com elevações nos juros para controlar a inflação herdada da pandemia e intensificada pela guerra entre Rússia e Ucrânia. Nessa toada de importantes economias encaminhando para o território contracionista, com altas de juros, uma iminente recessão global começa a surgir no cenário, adicionando ainda mais volatilidade para o mercado acionário. Nesse ambiente de caos com guerra e recessão no radar, as commodities e a renda fixa ganham ainda mais atratividade.

No cenário doméstico, as eleições e o risco fiscal devem adicionar mais incertezas para a renda variável, que já estão operando com bastante descontos devido à competição com os juros altos. Na última quarta-feira, 3, o Banco Central elevou pela 12ª vez a taxa básica de juros, a Selic, para 13,75%, sem descartar novas altas diante aos desafios inflacionários no cenário global e doméstico. Com a Selic em um de seus maiores patamares desde a virada do milênio, os investimentos em renda fixa se tornam obrigatórios para as carteiras dos investidores.

As emissões de título em renda fixa cresceram 25% no primeiro semestre e devem seguir em crescimento. Dentro dessa classe, as debêntures incentivas registram o melhor rendimento real, de 7,85%, seguido pelas Letra de Crédito Imobiliário (LCI), Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e Letra de Câmbio (LC), todas na faixa de rendimento real de 5% a 6%, segundo levantamento do buscador de investimentos Yubb.

Diante do cenário de elevações de juros globais, diferentes órgãos revisaram para baixo as perspectivas para a expansão da economia mundial em 2022. Em seu último levantamento, por exemplo, o FMI baixou a estimativa de crescimento global para 3,2%, ante projeção de 3,6% anteriormente. Apesar do cenário ruim, analistas da Terra Investimentos preveem que a agropecuária será o setor que mais crescerá (2,4%), seguido pelo setor de serviços (2,0%), enquanto o PIB industrial deve encolher 0,4% em 2022. “A guerra russo-ucraniana e o consequente aumento global nos preços de fertilizantes reduzem a rentabilidade do setor, mas os problemas enfrentados pela Ucrânia para acessar os mercados de grãos se apresentam como uma oportunidade ao Brasil, cujas exportações de grãos tendem a ganhar participação de mercado”, diz o economista Homero Azevedo Guizzo, da Terra Investimentos.

A recessão global poderá causar um temor em relação às demandas de commodities mais básicas – como o milho – até às menos prioritárias, como o café. Para Geraldo Isoldi, especialista em commodities da casa de análise, entretanto, o preço de tais produtos deve se manter em patamar elevado. “A produção de grãos e oleaginosas no Brasil tem uma situação otimista, apesar de problemas climáticos enfrentados no começo da temporada 2021/2022 e deve se beneficiar do novo quadro de comércio mundial com a Ucrânia afetada. Há ainda um boom principalmente nas exportações de milho, com estimativas acima de 42 milhões de toneladas, e ganhos significativos nas de trigo, mercado no qual o país não é um tradicional exportador”, diz.

