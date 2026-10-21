O caminho para a fusão entre Tesla e SpaceX, segundo Elon Musk

Elon Musk revelou que a Tesla e a SpaceX formaram comitês específicos para estudar uma eventual fusão entre as duas companhias. A iniciativa ainda está em estágio inicial, mas abre caminho para uma operação que poderia se tornar a maior combinação de empresas já registrada.

“Realmente acredito que existam muitas vantagens em unir as empresas”, afirmou Musk, que comanda as duas companhias, durante a teleconferência de resultados trimestrais da SpaceX nesta terça-feira, 20. O empresário também destacou o potencial de colaboração no desenvolvimento de softwares de superinteligência.

Musk afirmou não estar envolvido nas conversas dos comitês para evitar conflitos de interesse. Os grupos, acrescentou, ainda não definiram os termos de uma possível transação.

Uma eventual união aproximaria negócios de diferentes segmentos. A Tesla atua nos mercados de veículos elétricos, energia e robótica, enquanto a SpaceX concentra suas operações em lançamentos espaciais e serviços de internet via satélite. A inteligência artificial seria um dos principais pontos de convergência entre as empresas, que investem em tecnologias como centros de dados e veículos autônomos.

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Após a divulgação dos resultados trimestrais da SpaceX, as ações da companhia avançaram 4,6% nas negociações após o fechamento do mercado. Os papéis da Tesla registraram alta de 1,2% no mesmo período.

A dimensão financeira das duas empresas ajuda a explicar a relevância de uma possível fusão. A SpaceX, cujo nome oficial é Space Exploration Technologies Corp., tem valor de mercado estimado em cerca de 2 trilhões de dólares. Já a Tesla é avaliada em quase 1,5 trilhão de dólares. Ambas figuram entre as maiores companhias do mundo e ocupam posições de destaque nos setores em que atuam.

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As empresas já possuem vínculos comerciais e compartilham investidores, além de alguns funcionários. A SpaceX comprou mais de 100 milhões de dólares em picapes Cybertruck da Tesla. A xAI, empresa de inteligência artificial de Musk, também figura entre os principais clientes das baterias de grande escala fabricadas pela montadora.

As especulações sobre uma possível combinação ganharam força após a SpaceX aproveitar o interesse dos investidores para realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) recorde neste ano. A operação ampliou a capacidade financeira da companhia e fortaleceu sua posição para uma eventual aproximação com a Tesla.

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Apesar das discussões em andamento, o empresário ressaltou que a operação não está garantida e dependerá da aprovação dos acionistas. No caso da Tesla, segundo ele, seria necessário obter o aval de pelo menos 50% de todos os acionistas, e não apenas da maioria dos votos contabilizados em uma assembleia.