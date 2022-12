O calendário de Arthur Lira para o andamento da PEC da Transição

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que a PEC da Transição, considerada essencial pela equipe de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), deve ser aprovada apenas na próxima semana. A medida visa a aumentar o limite do teto de gastos para que o próximo governo possa gastar mais e, entre esses gastos, garantir o Bolsa Família de 600 reais a partir de janeiro do próximo ano.

O prazo para a votação ficou apertado tendo em vista que o recesso parlamentar começa no dia 22 de dezembro. “Nós vamos fazer o esforço (para votar nesta semana), vai depender da conversa do relator”, disse Lira. “Há, sim, a previsão de iniciar (a votação da PEC) quarta ou quinta e de terminar na terça-feira (da próxima semana)”, disse o presidente da Câmara após um encontro com Lula, na última terça-feira. Além da discussão sobre a PEC na Câmara, acontece em Brasília nesta quarta-feira a retomada do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre o Orçamento Secreto, algo que interessa diretamente o Centrão de Lira.

O texto da PEC que abre espaço no teto já se encontra no plenário da casa após uma manobra do presidente da Câmara de apensar o texto à PEC 24 e pular as comissões da tramitação. A discussão, entretanto, deve começar nesta quarta com o início da votação prevista para quinta-feira. Segundo líderes do PT, não há dúvida quanto à aprovação do texto-base, porém a votação de destaques, especialmente de emendas supressivas por parte de apoiadores do presidente Bolsonaro, deve demandar mais tempo de discussão, levando a aprovação final do texto para terça-feira. Após aprovada em dois turnos na Câmara, o texto é promulgado pelo Congresso Nacional.

O relator da PEC da Transição na Câmara, deputado Elmar Nascimento (União-BA), afirmou que ainda vai negociar pontos do texto. “Vou tomar por base o texto do Senado e traduzir a vontade da maioria dos deputados desta Casa. Se quiserem aprovar o texto do Senado, eu não tenho opinião pessoal, mas vai prevalecer a opinião da maioria dos deputados”, disse.

Segundo ele, a negociação será feita diretamente com os líderes, que a partir de hoje irão se reunir com as suas bancadas. Nascimento reconheceu que o ideal é votar o texto na forma do Senado, mas será necessário negociar. “Às vezes o ótimo é inimigo do bom”, afirmou.

A PEC da Transição assegura 145 bilhões de reais fora da regra do teto de gastos e prevê a apresentação pelo governo de projeto de lei complementar sobre um novo regime fiscal até agosto de 2023. Além disso, há um espaço extrateto de 23 bilhões de excesso de arrecadação e outros 25 milhões que permitem que o novo governo utilize verbas esquecidas pelo trabalhador na cota do PIS/Pasep também para investimentos.

Para ser aprovada, a PEC precisa de 308 votos, em dois turnos de votação. Segundo o relator, o voto pelo celular no sistema híbrido poderá viabilizar o quórum. “Vai facilitar o processo de voto híbrido, de poder votar pelo celular, porque mesmo estando em deslocamento, o deputado vai poder votar”, disse.