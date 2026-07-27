Abrir um CNPJ como Microempreendedor Individual (MEI) leva poucos minutos, não tem custo e pode ser feito de forma totalmente on-line. Financiar o crescimento do negócio, por outro lado, costuma ser bem mais difícil. O Brasil encerrou 2025 com o recorde de 5,1 milhões de empresas abertas, das quais 3,8 milhões eram MEIs, segundo levantamento do Sebrae com base em dados da Receita Federal.¹

O avanço da formalização, porém, não foi acompanhado na mesma velocidade pelo crédito. Ao buscar empréstimo para MEI, o empreendedor ainda pode esbarrar em um CNPJ recente, receita irregular, falta de garantias e pouco histórico financeiro. Sem contar a movimentação financeira, que costuma estar distribuída entre contas, maquininhas, plataformas digitais e recebimentos por Pix.

CNPJ cresce, mas o crédito não acompanha

No segundo quadrimestre de 2025, para se ter ideia, o país tinha 12,7 milhões de MEIs ativos, equivalentes a 52,3% das empresas em funcionamento. A categoria também respondeu por três quartos dos novos negócios abertos no período.²

A escala contrasta com a dificuldade de financiamento. Em junho de 2025, 63,2% dos microempreendedores individuais ainda consideravam difícil obter crédito, de acordo com pesquisa do Sebrae e da Fundação Getulio Vargas (FGV)³ Em outro levantamento, divulgado em 2022, 73% dos MEIs afirmaram já ter recorrido a empréstimo pessoal para financiar a empresa.⁴

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Além da dificuldade de acesso a empréstimo para MEI, o empreendedor convive com um limite de faturamento que também condiciona sua expansão. Em 2026, o teto anual permanece em R$ 81 mil, uma média de R$ 6.750 por mês. O Governo Federal enviou ao Congresso uma proposta para elevar o valor a R$ 110 mil em 2027 e a R$ 140 mil a partir de 2028 – trata-se do Projeto de Lei Complementar (PLP 186/2026) –, mas a mudança ainda depende da aprovação do Legislativo.⁵

A regra exige atenção especialmente porque a movimentação de muitos microempreendedores se distribui entre contas pessoais e empresariais. Para o cálculo do teto, importa a origem do recurso: receitas de vendas e serviços entram no faturamento mesmo quando recebidas no CPF, enquanto empréstimos, doações, salários e simples movimentações entre contas sem relação com a atividade ficam de fora.⁶

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Tecnologia amplia a análise de crédito

Na análise de crédito, o avanço do Open Finance começa a reduzir a assimetria de informações entre o microempreendedor e as instituições financeiras. Ao final de 2025, o sistema conectava 96 milhões de contas bancárias e reunia mais de 154 milhões de autorizações ativas para compartilhamento de dados.7

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Com o consentimento do cliente, movimentações, recebimentos e histórico de pagamentos podem complementar critérios como score, holerite e tempo de CNPJ. Cadastro Positivo e modelos próprios de risco seguem a mesma lógica, ampliando a quantidade de informações disponíveis para a análise.

Isso não significa aprovação garantida, mas permite uma avaliação mais individualizada e a contratação continua condicionada ao perfil e à capacidade de pagamento de cada solicitante.

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Crédito pessoal não é crédito empresarial

A distinção é importante. O crédito empresarial é concedido ao CNPJ e costuma ser estruturado para necessidades da operação. Já o empréstimo pessoal é contratado pela pessoa física, ainda que o recurso seja usado em uma demanda pontual do negócio.

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É nesse segundo mercado que atua a SuperSim. A plataforma oferece empréstimo pessoal – não uma linha empresarial ou capital de giro PJ – e avalia o microempreendedor como pessoa física.

A SuperSim atua como correspondente bancário, nos termos da Resolução no 3.954 do Banco Central do Brasil. Disponibiliza produtos e serviços de empréstimo pessoal por meio de instituições financeiras parceiras. O prazo de pagamento varia de 1 a 14 meses. Ao solicitar uma proposta, serão exibidos a taxa de juros utilizada, a tarifa, o imposto (IOF) e o custo efetivo total (CET). A contratação está sujeita à análise de crédito.

A empresa, que atua há mais de sete anos no Brasil, reúne mais de 200 funcionários, emitiu mais de 7 milhões de empréstimos e superou R$ 1,5 bilhão em crédito concedido, afirma receber mais de 5 milhões de solicitações de propostas de empréstimo pessoal por mês.

O processo, assim como a abertura do MEI, ocorre de forma on-line e permite solicitações de pessoas sem holerite ou com restrição no nome, sempre sujeitas à análise. Os valores vão de R$ 50 a R$ 2.500, com prazo de pagamento de 1 a 14 meses. Antes da assinatura, a proposta apresenta juros, tarifa, Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e Custo Efetivo Total (CET).O empréstimo pessoal, depois de aprovado e assinado, é transferido via Pix em até cinco minutos.

Análise conduzida pelo Kwai com parceiros de crédito de seu marketplace, na primeira quinzena de junho de 2026, registrou a SuperSim como a empresa mais rápida do mercado no segmento. A SuperSim também conquistou o Selo RA1000, certificação máxima de excelência em atendimento do site Reclame Aqui, que identifica empresas que demonstram alto grau de comprometimento com o consumidor, exigindo índices superiores a 90% em respostas e soluções, nota média acima de 7, e alto índice de clientes que voltariam a fazer negócio.

A empresa atua como correspondente de BMP, Socinal e CelCoin, além de manter parcerias com Serasa eCred e Consumidor Positivo, e sua tecnologia amplia a capacidade de enxergar quem trabalha por conta própria, mas não altera a lógica central do empréstimo pessoal – incluindo a opção de empréstimo para negativados. Custo, prazo e parcela precisam ser compatíveis com o fluxo de caixa, inclusive nos meses de menor movimento. Ser autônomo no Brasil tem como desafio não apenas formalizar o negócio, mas construir um histórico financeiro que acompanhe sua operação.

As principais perguntas sobre crédito para microempreendedores e empréstimo pessoal 1. Por que é tão difícil para o MEI conseguir crédito?

Porque o CNPJ do microempreendedor costuma ser recente e sem histórico de crédito, o faturamento é pequeno e nem sempre regular, e as linhas empresariais geralmente exigem garantias e tempo de empresa.

2. MEI consegue empréstimo sem comprovar renda fixa?

Pode conseguir o empréstimo pessoal. O crédito tradicional costuma exigir holerite, mas fintechs com análise individualizada usam o Open Finance e o histórico de movimentação para avaliar a renda real de quem trabalha por conta própria, sempre sujeito à análise de crédito.

3. Qual é o teto do MEI atualmente?

Atualmente, o teto do MEI é de R$ 81 mil por ano. O PLP 186/2026 propõe elevar o limite para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028, mas a mudança ainda depende de aprovação.

4. Qual a diferença entre crédito PJ e crédito pessoal para o MEI?

O crédito PJ é concedido ao CNPJ, geralmente para capital de giro ou investimento, e costuma exigir garantias e histórico da empresa. Já o empréstimo pessoal é concedido à pessoa física. Na falta de crédito empresarial, muitos microempreendedores recorrem ao empréstimo pessoal.

5. MEI com o nome negativado consegue crédito?

Em alguns casos, o empréstimo para negativado é possível sim. Há fintechs que avaliam o contexto real do solicitante e podem aprovar crédito mesmo para quem está com restrição, conforme a capacidade de pagamento.

O passo a passo do empréstimo pessoal SuperSim

Simulação no site supersim.com.br, sem necessidade de baixar aplicativo. Análise de crédito com avaliação do contexto real do solicitante como pessoa física. Aprovação e assinatura digital do contrato. Liberação do valor via Pix em até 5 minutos após a finalização da jornada.

Transparência regulatória. A SuperSim atua como correspondente bancário, nos termos da Resolução CMN nº 4.935/2021, que sucedeu a Resolução nº 3.954/2011. Disponibiliza produtos e serviços de crédito pessoal por meio de instituições financeiras parceiras. O prazo de pagamento varia de 1 a 14 meses. Ao solicitar uma proposta, serão exibidos a taxa de juros utilizada, a tarifa, o imposto (IOF) e o custo efetivo total (CET). A contratação está sujeita à análise de crédito.

Referências

Agência Sebrae de Notícias. É recorde: 5,1 milhões de empresas foram abertas em 2025. 26 jan. 2026. Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Mapa de Empresas – 2º quadrimestre de 2025. Agência Sebrae de Notícias. Microempreendedores individuais estão mais otimistas com relação ao acesso a crédito, mostra pesquisa. 22 jul. 2025. Agência Sebrae de Notícias. Dos donos de pequenos negócios, 61% recorreram a empréstimos pessoais para financiar a própria empresa. 28 dez. 2022. Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. Ministro defende atualização do teto do MEI na Câmara dos Deputados. Julho de 2026. Receita Federal – Simples Nacional. Esclarecimento sobre o limite de receita bruta do MEI e valores recebidos como pessoa física. 28 nov. 2025. Banco Central do Brasil. Relatório Integrado de Gestão 2025.