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O bilhão da Airbus que incomoda militares e a indústria brasileira

Projeto para produzir o H145 em Minas Gerais enfrenta pressão por conteúdo nacional e transferência de tecnologia antes de uma eventual encomenda do Exército

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 11h00
Helicóptero prateado com detalhes pretos voando sobre uma cidade com prédios altos e casas, em dia claro
helicóptero H145 (Helibrás/Divulgação)
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O plano da Airbus de transformar a fábrica da Helibras, em Itajubá, Minas Gerais, em um polo de produção do helicóptero H145 chegou acompanhado de números vistosos: investimento estimado em 1 bilhão de reais e capacidade para fabricar até 200 aeronaves em quinze anos. Nos bastidores da área de defesa, porém, a conta que começa a ser feita é quanto desse bilhão ficará, de fato, na indústria brasileira?

A pergunta ganhou peso diante do possível interesse do Exército pelo H145. Entre militares e representantes da indústria de defesa, cresce a pressão para que uma eventual encomenda das Forças Armadas venha acompanhada de exigências de conteúdo nacional, desenvolvimento de fornecedores, formação de engenheiros, manutenção no país e transferência efetiva de tecnologia.

O precedente lembrado é o programa H-XBR, que resultou na produção de 47 helicópteros H225M no Brasil e incluiu um pacote de transferência tecnológica. A avaliação entre os críticos do novo projeto é que o poder de compra militar não deveria ser usado apenas para garantir escala industrial à Airbus, mas também para ampliar a capacidade brasileira de projetar, manter e desenvolver aeronaves.

Há ainda uma questão mais ampla. Embora H145 e KC-390 não disputem o mesmo mercado, a Airbus compete internacionalmente com a Embraer em diferentes segmentos. Por isso, interlocutores da Base Industrial de Defesa defendem que compras militares bilionárias sejam examinadas também pelo efeito que provocam sobre fornecedores e empresas nacionais.

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A discussão que começa a tomar forma em Brasília, portanto, vai além da escolha de um helicóptero. A Airbus pode instalar no país uma linha capaz de produzir centenas de H145. O que militares e empresários querem saber é se, ao final dela, o Brasil terá construído também conhecimento próprio ou apenas uma fábrica brasileira para um produto estrangeiro.

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