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O ‘banco do WhatsApp’ quer chegar a 10 milhões de usuários até dezembro

Magie já superou 1 milhão de usuários e cresce ao fornecer sua tecnologia para bancos e instituições financeiras

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 31 ago 2026, 10h03 | Atualizado em 31 ago 2026, 10h13
Tela de smartphone exibindo ícones de aplicativos de redes sociais e comunicação, incluindo WhatsApp, Instagram, Facebook, Skype, Viber e Twitter, em um fundo preto pontilhado
WhatsApp (alexsl/Getty Images)
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O ‘banco do WhatsApp’ quer chegar a 10 milhões de usuários até dezembro Priorizar nos meus resultados Google

Conhecida por transformar o WhatsApp em uma espécie de agência bancária, a Magie entrou em uma nova fase de crescimento. A fintech acaba de superar 1 milhão de usuários e projeta chegar a 10 milhões até o fim deste ano, puxada principalmente por contratos já fechados com instituições financeiras.

A mudança ajuda a explicar o salto. Em vez de depender apenas de clientes próprios, a Magie passou a fornecer sua tecnologia para que bancos ofereçam Pix, pagamentos, crédito e onboarding por meio de conversas no WhatsApp. A inteligência artificial interpreta o pedido do usuário e se conecta à infraestrutura da instituição para executar a operação.

Um dos contratos já públicos é com o banco BV, que passou a oferecer Pix via WhatsApp com a tecnologia da empresa. O primeiro milhão de usuários foi alcançado após o início do onboarding em escala de outro banco da América Latina, cujo nome não foi divulgado.

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A Magie afirma que os contratos já assinados e previstos para entrar em escala até dezembro são suficientes para multiplicar sua base por dez. A empresa também prepara expansão para mercados como Peru, Colômbia e Argentina.

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Na prática, a companhia que nasceu com a proposta de ser um “banco no WhatsApp” agora quer ser a tecnologia que permite que outros bancos funcionem dentro dele.

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