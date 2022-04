Negociações avançam e Elon Musk pode se tornar o novo dono do Twitter

O bilionário Elon Musk está bem próximo de fechar a compra do Twitter, segundo reportagem da Bloomberg e Wall Street Journal. Fontes próximas às negociações disseram que a rede social está acertando os termos de transação e Musk está alinhando parceiros para a aquisição.

Quando Musk anunciou a intenção de comprar a totalidade do Twitter com uma oferta de 43 bilhões de dólares para torná-la uma empresa de capital fechado, a rede social se mostrou bastante resistente à proposta. Mas, o plano de Elon Musk de contar com potenciais investidores na aquisição como Morgan Stanley e outros bancos de investimento, parecem ter feito a rede ceder.

A oferta de 54,20 dólares por ação é um prêmio elevado comparado aos preços negociados nos papéis da rede atualmente. Com as sinalizações de que a aquisição está em vias de se concretizar e podem acontecer ainda nesta semana, as ações da rede social negociam no pré-mercado com alta de 6,2%, com os papéis passando de 50 dólares. Na sexta-feira, 22, as ações encerraram o dia com alta de 3,93%, cotadas a 48,93 dólares.

Com a investida de Musk, as ações da rede vivenciam um momento de valorização. Até a metade do mês, as ações da rede social já subiram 16,52%, segundo a consultoria Economatica. A oferta de compra total da rede por 54,20 dólares por ação – quando hoje elas são negociadas a uma média de 40 a 45 dólares – elevou o valor da empresa, colocando o conselho do Twitter em uma verdadeira saia-justa. “A rejeição da oferta de Musk levaria o Twitter de volta ao patamar de 30 bilhões de dólares de valuation e significaria problemas para o conselho de administração, pois ele precisa fazer o que é melhor para os acionistas, o que facilmente parece funcionar para Musk”, diz Edward Moya, analista de mercado financeiro da Oanda, baseado em Nova York. Porém, nos últimos dias o conselho se movimentou para proteger a rede do controle do bilionário e inclusive lançou mão de um artifício chamado de “pílula do veneno” no jargão financeiro, a medida aventada dificulta que um acionista acumule participação sem a aprovação do conselho.

Os acionistas, no entanto, têm se inclinado favoravelmente à proposta de Musk. Em uma enquete realizada pelo empresário no próprio Twitter, 83% dos respondentes disseram que fechar o capital da rede deveria ser uma questão dos acionistas e não do conselho. Mas, a obstinação de Musk pela compra do Twitter parecem estar surtindo efeitos no conselho, que agora já está nas vias de negociação com o bilionário.