O apelo de Elon Musk aos funcionários da Tesla

Elon Musk, o homem mais rico do mundo, fez um apelo a seus funcionários. Em um memorando interno da Tesla, ele pede para que os trabalhadores ajudem a fabricante de veículos elétricos voltar aos trilhos após um trimestre muito difícil.

“Este foi um trimestre muito difícil, principalmente devido aos desafios da cadeia de suprimentos e produção na China”, disse Musk em um e-mail aos funcionários no fim de semana o qual a Bloomberg teve acesso. “Então, precisamos nos reunir com força para nos recuperar!”

Segundo Musk, após o baque, a fábrica da empresa em Xangai está voltando após as restrições por causa da Covid-19. A instalação em Austin, Texas, também está aumentando a produção, disse. Na semana passada, ele observou, a fábrica da Tesla em Berlim construiu quase 1.000 carros, enquanto sua fábrica em Fremont, Califórnia, registrou um dia recorde de produção.

Recuo

No ano, as ações da Tesla já recuaram 34%, sendo 18% apenas em julho. Além da crise de suprimentos e dos lockdowns chineses que afetaram a produção de uma das fábricas da Tesla, os papéis da montadora também sofream com o vai e vem do CEO em uma empreitada diferente: a compra do Twitter. Musk fez uma proposta para adquirir a empresa por 44 bilhões de dólares, mas tem dados sinais de que pode não seguir em frente com o negócio. Nesta segunda-feira, por volta das 13h (horário de Brasília), os papéis recuavam 4,7%.