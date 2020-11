O ânimo dos investidores com os rumos da política monetária de Joe Biden

O índice acionário Dow Jones bateu recorde histórico nessa terça-feira, 24, em 30.046,24, dando uma pista de como serão os ânimos em Wall Street após a passada de bastão do presidente republicano, Donald Trump, para o democrata eleito, Joe Biden. Na segunda-feira, após o fechamento do mercado, Trump anunciou que aceitou a transição para o adversário que lhe venceu nas urnas. Para o mercado financeiro, o anúncio significa mais estabilidade política e juros baixos, mas o otimismo deve-se principalmente ao nome que ocupará o cargo de secretária do Tesouro dos EUA.

A economista Janet Yellen, que já foi presidente do Federal Reserve, deve ser a titular do posto, de acordo com a imprensa norte americana. Na avaliação do mercado, a notícia é um indicativo de que haverá mais derretimento da moeda americana, uma vez que Yellen defendeu recentemente que o Congresso americano aprove um novo pacote para amenizar os danos econômicos causados pela Covid-19. “Há muito sofrimento por aí. A economia precisa de gastos”, disse ela. Na prática, mais liquidez do dólar impacta positivamente nas bolsas e aumenta o apetite ao risco, o que explica as fortes altas do dia. O S&P 500 acelerou 1,62%, a 3.635,41. recordes nas bolsas de hoje.

“Os investidores preveem que um Tesouro liderado por Yellen ao lado do Presidente do Fed [Jerome] Powell proporcionará uma coordenação sem precedentes de política monetária e fiscal que estimulará os setores prejudicados da economia dos EUA. “, analisa Ed Moya, analista sênior de mercado da Oanda.

Além das boas notícias políticas, os avanços nas pesquisas da vacina contra o coronavírus deram um impulso a mais aos investidores. Dados da IHS Markit mostram que em novembro a produção industrial e do setor de serviços americanos teve forte recuperação. Se por um lado a volta das atividades favorece a alta das bolsas, por outro, desvaloriza a moeda americana. O DXY, o índice que mede a força do dólar em relação a uma cesta de moedas, principalmente o euro, caiu 0,39%. Outros ativos considerados “porto-seguro” dos investidores também perderam valor com a aproximação da volta da normalidade. O ouro futuro para dezembro de 2020 despencou 1,76%.

Já pra o Brasil, as notícias são positivas tanto para as bolsas quanto para o câmbio. O Ibovespa fechou em alta de 2,24% nessa terça-feira, 24, a 109.786 pontos e o dólar comercial caiu 1,03%. Apesar do otimismo no cenário internacional, a situação fiscal do país continua pesando e contribuindo para um real desvalorizado. Nessa terça, o dólar comercial fechou em 5,3753 reais, mas no final de 2019 a moeda estava a 4,1887 reais.