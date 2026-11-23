Um compromisso firmado entre Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin pode representar um alívio bilionário para a economia brasileira. A decisão dos presidentes dos Estados Unidos, da China e da Rússia de ampliar a produção e a oferta mundial de derivados de petróleo abre a possibilidade de redução dos custos de importação de diesel, combustível essencial para o transporte de cargas e a produção agrícola. Cálculos do Radar Econômico mostram que cada queda de dez dólares por barril na cotação internacional do diesel representa uma economia potencial de 5,3 bilhões de reais por ano para o Brasil. Em um cenário mais favorável, com redução de vinte dólares, o benefício poderia alcançar 10,6 bilhões de reais. A conta, contudo, depende de uma queda efetiva nos preços, algo que o compromisso diplomático ainda está longe de assegurar.

O entendimento foi anunciado após o encontro dos três presidentes na quinta-feira, 19, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), em Shenzhen, na China. Na declaração conjunta, os governos assumiram o compromisso de trabalhar pelo aumento da produção e do fornecimento de derivados de petróleo, além de defender a estabilidade dos fluxos internacionais de energia. O documento não estabelece metas, investimentos ou prazos. Para o Brasil, que depende do mercado externo para abastecer aproximadamente um quarto de sua demanda por diesel fóssil, qualquer movimento relevante nos preços internacionais tem consequências diretas sobre a balança comercial, os custos logísticos e a inflação.

A dimensão desse impacto aparece nos números da consultoria StoneX. Entre janeiro e setembro deste ano, o Brasil importou 10,9 bilhões de litros de diesel, diante de uma oferta total de 45,4 bilhões de litros. A produção nacional respondeu pelos outros 34,5 bilhões. A Rússia, um dos protagonistas do acordo, forneceu aproximadamente cinco bilhões de litros ao mercado brasileiro no período. Para estimar os efeitos de uma eventual normalização da oferta mundial, o Radar Econômico considerou a manutenção do ritmo de importações dos primeiros nove meses do ano, equivalente a 14,5 bilhões de litros anuais, e um câmbio hipotético de 5,80 reais por dólar. Nessas condições, uma queda de quinze dólares por barril reduziria a conta brasileira de importações em aproximadamente 7,9 bilhões de reais por ano. O movimento contrário, com aumento de vinte dólares, elevaria os custos em 10,6 bilhões de reais. São simulações de sensibilidade, e não projeções de preços, que pressupõem volumes importados e taxa de câmbio constantes.

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O principal obstáculo ao cenário favorável está justamente na Rússia. Embora Putin tenha se comprometido a ampliar a oferta de derivados, a capacidade de refino do país vem sendo atingida por ataques ucranianos. Segundo a Reuters, o volume de petróleo processado pelas refinarias russas caiu aproximadamente 45% desde o fim de outubro. Quinze das 35 principais refinarias do país tiveram suas operações interrompidas ou prejudicadas. A restrição limita a capacidade de Moscou de ampliar rapidamente as exportações e contribui para manter pressionado um mercado internacional já afetado pela guerra no Oriente Médio. Em outras palavras, o acordo político existe, mas parte do combustível que poderia ajudar a reduzir os preços ainda depende da recuperação de instalações industriais.

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A reorganização do mercado internacional também cria oportunidades e riscos para os importadores brasileiros. Uma ampliação da oferta de diesel russo e americano poderia aumentar a concorrência entre fornecedores e reduzir os custos de aquisição. O benefício seria particularmente importante para transportadoras, produtores rurais e empresas com operações intensivas em logística. A Petrobras, por outro lado, enfrentaria uma equação mais complexa. Embora a redução do preço dos derivados possa aliviar parte das pressões sobre o abastecimento nacional, uma queda simultânea das cotações do petróleo e das margens de refino poderia afetar receitas e resultados da estatal. O saldo dependeria da intensidade dos movimentos e da política de preços adotada pela companhia.

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Há ainda uma ameaça doméstica capaz de neutralizar parte desse alívio. Na quinta-feira, 26, termina o período atualmente previsto para a subvenção federal de 2,12 reais por litro de diesel rodoviário. O governo já decidiu não renovar o benefício adicional de 1,40 real por litro concedido aos importadores, encerrado em 12 de novembro. Para dimensionar a diferença, uma redução internacional de quinze dólares por barril equivale, no câmbio utilizado pela simulação do Radar, a aproximadamente 55 centavos por litro de diesel fóssil. O valor representa pouco mais de um quarto da subvenção ainda vigente. Isso não significa que o encerramento do programa provocará aumento automático de igual magnitude nas bombas, mas evidencia o tamanho da pressão que poderá recair sobre produtores, importadores e distribuidores caso o benefício não seja prorrogado.

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O Brasil, portanto, tem muito a ganhar com uma recuperação consistente da oferta mundial de combustíveis, mas também permanece vulnerável à continuidade dos conflitos e às decisões domésticas sobre subsídios. Para o país, a consequência econômica mais importante da aproximação entre Trump, Xi e Putin talvez não esteja nas declarações sobre uma nova ordem internacional, mas na possibilidade de reduzir em bilhões de reais uma conta que pesa sobre praticamente todas as atividades produtivas. O problema é que, enquanto os três presidentes prometem mais combustível, as refinarias russas continuam sob ataque e o prazo para a manutenção do subsídio brasileiro se aproxima do fim. Entre a promessa diplomática e o alívio efetivo, ainda existe uma distância considerável.