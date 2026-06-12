O alimento que foi o grande vilão da inflação e disparou 45% em maio

A inflação, medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), avançou 0,58% em maio ante abril, mostram dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira, 12. Embora a inflação tenha desacelerado, a alta continua e o preço dos alimentos foi principal motor da alta de preços no último mês.

A batata inglesa disparou 44,69% em maio, sendo o alimento com maior alta inflacionária no período. Já o tomate avançou 20,62%, seguido da cebola (16,80%), e das carnes (1,39%). No lado das quedas destacam-se o café moído (-2,38%) e as frutas (-0,70%).

A alimentação fora do domicílio registrou alta de 0,49% com o lanche saindo de 0,71% em abril para 0,49% em maio e a refeição de 0,54% para 0,51% no mesmo período.

No ano, o IPCA acumula alta de 3,20% e, nos últimos doze meses, o índice ficou em 4,72%, acima dos 4,39% dos 12 meses imediatamente anteriores. Em maio de 2025, a variação havia sido de 0,26%.

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O IPCA é calculado pelo IBGE desde 1980, se refere às famílias com rendimento monetário de 01 a 40 salários mínimos, qualquer que seja a fonte, e abrange dez regiões metropolitanas do país, além dos municípios de Goiânia, Campo Grande, Rio Branco, São Luís, Aracaju e de Brasília.