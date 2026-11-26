Por duas vezes, a área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) recomendou o arquivamento de uma investigação sobre a licitação para a operacionalização do Crediamigo, programa de microcrédito do Banco do Nordeste (BNB). O ministro Odair Cunha, relator do processo, insistiu no aprofundamento das apurações. Nesta semana, o próprio banco decidiu anular contratos que somavam 636,2 milhões de reais.

A decisão atingiu a Herc, empresa de locação de mão de obra que havia vencido a disputa pela operação do programa em cinco estados: Bahia, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Sergipe. A companhia não comprovou suficientemente a qualificação técnica exigida pelo edital.

A situação é particularmente desconfortável para o Banco do Nordeste. Em outubro, ao anunciar o resultado da licitação, a instituição fez questão de enaltecer publicamente os mecanismos de governança e controle interno empregados na contratação. Menos de dois meses depois, teve de desfazer parte do negócio.

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Em 11 de novembro, o plenário do TCU referendou, por unanimidade, a suspensão da execução dos novos contratos. O banco terá agora de retomar parcialmente a licitação, observando a ordem de classificação das concorrentes.

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O Crediamigo atende mais de dois milhões de clientes. Segundo o Banco do Nordeste, a anulação dos contratos não compromete a continuidade do programa, cujo atual acordo de operacionalização permanece vigente até maio de 2027.