Luiz Carlos Trabuco assumirá o Ministério da Fazenda em 2027 com novas regras para conter despesas e uma decisão pendente no Congresso sobre os supersalários no funcionalismo. A Lei Complementar 239, sancionada por Lula e publicada em 24 de novembro, reúne medidas de receita e despesa negociadas pela equipe econômica. O Ministério do Planejamento estima que o conjunto possa melhorar o resultado das contas públicas em até 56 bilhões de reais no próximo ano.

O que a lei já definiu

A lei reduz benefícios tributários concedidos a empresas e setores e dá ao Executivo mais margem para bloquear despesas ao longo do ano. A partir de 2027, se a projeção do resultado primário ficar abaixo do piso da meta, o limite de crescimento real das despesas do Executivo pode cair de 2,5% para 2%. O governo também poderá bloquear verbas para perseguir o centro da meta. O bloqueio adicional preserva despesas obrigatórias e obrigações constitucionais.

O que ainda depende do Congresso

A lei dá ao Congresso até 60 dias, contados da publicação, para apreciar o projeto que definirá quais verbas indenizatórias podem ser pagas acima do teto do funcionalismo. A definição dessas exceções é o passo que falta para calcular quanto a medida pode economizar na folha de pagamentos.

A execução do pacote já sancionado, portanto, entra na agenda da Fazenda em 2027. Para uma eventual nova rodada de medidas, os registros oficiais consultados ainda deixam em aberto o conteúdo, a data de envio ao Congresso e a participação de Trabuco na elaboração.