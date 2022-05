O agro pop ao qual Anitta aderiu

A cantora Anitta não estava de brincadeira quando revelou, pelas redes sociais, que foi convidada para a Fazenda e aceitou o convite. De fato, ela não estava mentindo, mas não se tratava do reality show, e sim de sua nova empreitada no mundo dos negócios, como sócia da Fazenda Futuro, foodtech brasileira de carne de plantas.

“Vocês adoram um kikiki né gente? Hahahaha Não falei pra vocês que fui convidada pra fazenda? Pois agora sou sócia da Fazenda Futuro. Já comeram carne de planta? Uma delíciaaa! Bora lá seguir meu novo negócio, hein?”, escreveu Anitta de forma humorada no Twitter ao anunciar a sociedade.

A estrela pop vai atuar nos projetos de inovação e marketing para ajudar a popularizar e incentivar o consumo da carne à base de plantas. “Acreditamos demais na influência da ‘Patroa do Brasil’, que vai nos ajudar na democratização da categoria e no desenvolvimento de produtos e ideias””, diz Marcos Leta, CEO e fundador da Fazenda Futuro. A foodtech é a primeira da América Latina dedicada à produção de carnes plant-based. A marca surgiu em 2019 e está avaliada 2,2 bilhões de reais com capilaridade em 30 países. Antes da parceria, Anitta já era uma espécie de “testadora” da marca. Os hambúrgueres eram frequentemente encontrados em suas festas logo que chegaram no mercado.

A cantora foi vegana por um ano, mas hoje é adepta do flexitarianismo, estilo de visa que visa a diminuição de produtos de origem animal na dieta. No ano passado, ela foi a estrela da campanha de lançamento do lanche vegano do Burguer King nos Estados Unidos. Apesar de Anitta não ser adepta 100% veganismo, o que interessa para a startup é a sua habilidade em marketing. A cantora é conhecida pela gerir e definir as estratégias de sua carreira, o que a levou a conquistar o cenário internacional. “Vim para somar minha experiência em gestão e marketing a esse time tão talentoso. Somos uma empresa que pensa no futuro, no meio ambiente e, principalmente, na forma como as pessoas se alimentam. Desejo apresentar novas possibilidades. O futuro é cheio delas, não é?”, diz Anitta.

Esse não é o primeiro negócio que Anitta se envolve. A cantora é membro do conselho do Nubank desde o ano passado, é parceira como líder criativa da Skol Beats, marca da fabricante de bebidas Ambev, e também embaixadora e garota-propaganda dos salgadinhos Cheetos, da Pepsico.