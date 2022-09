O importante afago de Bolsonaro ao agronegócio no discurso da ONU

O presidente Jair Bolsonaro (PL) seguiu a tradição brasileira de abrir a assembleia geral da ONU e também seguiu uma tradição própria, de usar quase a totalidade do tempo na ONU para falar ao o público interno. Entre ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e exaltação da melhora macroeconômica dos últimos meses, o presidente fez um importante aceno a uma de suas principais bases de apoio, o agronegócio, em um dos poucos momentos da fala que conseguiu falar além do discurso político-eleitoral.

“O nosso agronegócio é orgulho nacional”, disse Bolsonaro ao destacar feitos da do setor, um dos grandes exportadores em nível global. “Temos a tranquilidade de quem está no bom caminho. O caminho de uma prosperidade compartilhada. Compartilhada entre os brasileiros e, mais além, compartilhada com nossos vizinhos e outros parceiros mundo afora. É isso que vemos, por exemplo, na produção de alimentos”. Além do aceno a sua base eleitoral, o agronegócio é visto como ativo importante pela campanha de Bolsonaro pois é um tema que consegue passar o discurso para sua base fiel e falar sobre o estado brasileiro e sua posição em um cenário global. Pouco antes, o secretário geral da ONU, Antonio Guterres, havia destacado a importância da segurança alimentar no mundo durante a crise entre Rússia e Ucrânia, responsáveis por grande parte da produção global de alimentos e de fertilizantes para as lavouras.

O presidente afirmou que o país alimenta 1 bilhão de habitantes no planeta com a produção agrícola e pecuária nacional, superdimensionando o dado. Segundo estudo da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em março de 2021, a produção e a exportação de grãos e de carne bovina brasileira foi responsável por alimentar 772,6 milhões de pessoas em todo o mundo em 2020. Os dados são ligeiramente superiores aos estimados com base em números da FAO (Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura), que apontam um total de 628,2 milhões de pessoas alimentadas com produtos brasileiros.

Bolsonaro também destacou a nova safra recorde de 2022/23, que deve alcançar 261,7 milhões de toneladas de grãos, 8,5 milhões de toneladas maior que a safra obtida em 2021 e também acenou ao agrônomo Alysson Paulinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz por seu papel na expansão da fronteira agrícola brasileira com o uso de novas tecnologias.