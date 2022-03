O acordo secreto da Vale com a Tesla, de Elon Musk

A Tesla, empresa de carros elétricos do bilionário Elon Musk, fechou um acordo com a mineradora brasileira Vale para o fornecimento de níquel, elemento essencial para as baterias dos veículos. O contrato de fornecimento é de longo prazo, segundo a agência de notícias Bloomberg, mas até o momento as empresas não se pronunciaram ou deram maios detalhes sobre o acordo.

A produção de níquel da Vale está concentrada no Canadá. A estimativa de produção da companhia para este ano é de 175 a 190 quilotoneladas de níquel. Atualmente, a Vale vende cerca de 5% de níquel para o mercado de veículos elétricos, mas a meta é aumentar esse valor para entre 30% e 40% no médio prazo.

O movimento da Tesla na busca de fornecedores de níquel não é recente. Musk vem assinando contrato com fornecedores do metal desde 2021. O fornecimento é uma preocupação, dado que a demanda crescente pode ser maior que a oferta em um futuro próximo. A estimativa é que a demanda cresça 19 vezes até 2040, mas analistas apontam para uma escassez de níquel a partir de 2026.

O conflito no Leste Europeu adiciona mais uma preocupação na oferta do metal. A Rússia detém 17% da capacidade global de níquel refinado Classe 1, de níquel de baixo carbono e alta pureza, utilizado nas baterias de carros. O preço do metal já vinha se elevando, mas chegou a ultrapassar o patamar de 100 dólares com a eclosão da guerra. O preço voltou a se acomodar, mas o níquel subiu quase 60% no primeiro trimestre de 2022.

Tendo em vista o cenário desfavorável para o metal, Musk quer garantir o fornecimento para impulsionar sua meta de aumentar a produção de elétrico em 50%, e a Vale pode ser fundamental aos seus planos. Cerca de 70% da produção de níquel da Vale é do tipo classe 1, tornando a mineradora brasileira líder global na produção desse tipo de metal.