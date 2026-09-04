O acordo que a JBS teve de fazer antes de avançar sobre a Pilgrim’s

Enquanto se preparava para comprar os 18% da Pilgrim’s Pride e fechar o capital da processadora americana de carnes, a brasileira JBS aceitou pagar 31 milhões de dólares para encerrar uma ação judicial movida por investidores da companhia. O acordo foi firmado em 4 de agosto, duas semanas antes da oferta.

A ação contestava mudanças de governança que deram à JBS oito das dez cadeiras do conselho da Pilgrim’s, além de um acordo tributário apontado como desfavorável à processadora. Os acionistas alegavam que as medidas ampliariam o poder da controladora brasileira.