A Nvidia recuperou 952 bilhões de dólares em valor de mercado nesta segunda-feira, 23, após a recondução de Jensen Huang à presidência da fabricante de chips. As ações da companhia dispararam 31,5% em Wall Street, registrando o maior aumento de valor em um único pregão já observado por uma empresa de capital aberto. O movimento reverteu parte das perdas acumuladas desde a saída do executivo, em 12 de novembro, e impulsionou uma recuperação generalizada das bolsas americanas, depois de semanas de turbulência provocadas por dúvidas sobre o futuro da inteligência artificial.

A valorização acrescentou à Nvidia, em poucas horas, uma quantia superior ao valor de mercado do JPMorgan Chase, maior banco americano, avaliado em aproximadamente 840 bilhões de dólares. O resultado levou a fabricante de chips de volta ao centro do entusiasmo dos investidores, após uma crise de governança que ameaçou sua liderança no mercado de semicondutores para inteligência artificial.

O retorno de Huang ocorreu depois de uma intervenção direta do presidente americano, Donald Trump. Em entrevista à CNBC, Trump afirmou ter conversado com integrantes do conselho de administração da Nvidia para defender a recondução do empresário. “Conversei com eles, digamos assim. E os convenci”, declarou. Segundo o Financial Times, o vice-presidente JD Vance também apoiou a volta do executivo após conversas telefônicas realizadas ao longo da última semana.

Em comunicado divulgado nesta segunda-feira, a Nvidia informou que seu conselho aprovou por unanimidade a reintegração de Huang, depois de uma série de reuniões nas quais os conselheiros avaliaram sua conduta e sua capacidade de continuar à frente da companhia. A decisão representa uma reviravolta em relação à posição adotada na semana passada, quando a empresa havia descartado, naquele momento, a possibilidade de reconduzi-lo.

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Huang deixou a presidência após revelações sobre relacionamentos extraconjugais e suspeitas de que pudesse ter sido alvo de uma operação de inteligência chinesa. A crise levou o conselho a abrir uma investigação independente para apurar possíveis riscos à segurança nacional e à proteção de informações confidenciais da empresa. As acusações de espionagem não foram comprovadas publicamente.

A saída do fundador havia provocado incertezas sobre a continuidade da estratégia da Nvidia. Desde 1993, Huang conduziu a transformação da companhia de uma fabricante de processadores gráficos em uma das principais fornecedoras da infraestrutura utilizada no desenvolvimento de inteligência artificial. A empresa domina o mercado de chips avançados empregados por gigantes como Microsoft, Amazon, Google e Meta em seus centros de dados.

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O temor dos investidores era que uma mudança inesperada de comando comprometesse relações comerciais, acordos de fornecimento e investimentos de longo prazo. A recondução de Huang foi interpretada pelo mercado como um sinal de continuidade administrativa, embora não elimine as questões levantadas durante a crise.

A recuperação da Nvidia também impulsionou outras empresas de tecnologia. O Nasdaq 100, índice que reúne as maiores companhias não financeiras negociadas na bolsa eletrônica americana, encerrou o pregão com alta de 6,9%, revertendo integralmente as perdas da sexta-feira anterior. O S&P 500 avançou 4,7%, com valorização de aproximadamente 85% das empresas que integram o indicador. Foram os maiores ganhos diários dos dois índices desde abril de 2025.

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A reação ocorreu depois de uma semana particularmente negativa para Wall Street. Na sexta-feira, o Nasdaq 100 havia recuado 5,6%, entrando em território de mercado baixista, expressão utilizada quando um índice acumula queda de pelo menos 20% em relação ao pico anterior. A turbulência foi agravada pela estreia da Anthropic na bolsa americana, que reacendeu preocupações sobre os gastos bilionários necessários para sustentar a expansão da inteligência artificial.

Apesar do entusiasmo com o retorno de Huang, a decisão provocou questionamentos no Congresso americano. Parlamentares republicanos e democratas passaram a cobrar esclarecimentos sobre a influência do governo Trump e sobre as conclusões que levaram o conselho da Nvidia a mudar de posição.

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O senador republicano Pete Ricketts, de Nebraska, criticou a recondução e afirmou que o comportamento atribuído ao executivo não justificaria seu retorno. Já John Curtis, de Utah, questionou quais autoridades americanas participaram das discussões sobre possíveis riscos à segurança nacional.

Huang deverá prestar depoimento público ao Comitê Bancário do Senado em 3 de dezembro. A audiência deve abordar as circunstâncias de sua saída, as investigações envolvendo a companhia e a atuação do governo americano no processo de recondução.

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Nesta segunda-feira, o executivo também retornou à sede da Nvidia, em Santa Clara, na Califórnia, onde foi recebido com aplausos por funcionários. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram trabalhadores reunidos nas sacadas internas do edifício para saudá-lo.

A recuperação histórica das ações representa um alívio para os investidores, mas não encerra os desafios da Nvidia. A companhia continua exposta à concorrência de fabricantes de semicondutores e ao desenvolvimento de processadores próprios por alguns de seus maiores clientes. Também enfrenta restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos à exportação de tecnologia avançada para a China.

Por enquanto, a resposta de Wall Street indica que o retorno de Huang restaurou parte da confiança abalada pela crise. Em um único dia, a Nvidia recuperou quase 1 trilhão de dólares em valor de mercado, demonstrando o peso atribuído pelos investidores à liderança de seu fundador.