Nvidia perde mais de US$ 470 bi em valor de mercado após escândalo com CEO

A Nvidia, maior fabricante mundial de chips para inteligência artificial, aprofundou suas perdas na Bolsa americana nesta terça-feira (10) e caminhava para acumular uma redução superior a US$ 470 bilhões (R$ 2,6 trilhões) em valor de mercado em apenas dois pregões.

A queda ocorre em meio ao escândalo envolvendo seu presidente, Jensen Huang, que admitiu um relacionamento extraconjugal com uma empresária chinesa suspeita de ligações com serviços de inteligência de Pequim.

As ações da companhia chegaram a recuar mais de 6% durante a sessão desta terça-feira, depois de encerrarem a segunda-feira (9) em baixa de 4,3%.

Apenas no primeiro dia de turbulência, a Nvidia perdeu aproximadamente US$ 192 bilhões (R$ 1,1 trilhão) em valor de mercado.

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A reação dos investidores ganhou força após novas revelações sobre negócios envolvendo Alice Huang, a empresária chinesa que manteve o relacionamento com o executivo.

Uma investigação publicada pelo site The Information afirma que uma rede de empresas ligada a ela teria movimentado pelo menos US$ 7,5 bilhões (R$ 41,8 bilhões) em chips da Nvidia destinados a companhias chinesas.

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O volume corresponde a cerca de 240 mil processadores avançados, alguns deles sujeitos a restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos. As alegações ainda não foram comprovadas pelas autoridades.

A crise provocou uma reavaliação dos riscos associados à fabricante, que ocupa uma posição central na expansão mundial da inteligência artificial.

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Investidores questionam futuro de Jensen Huang

O principal temor de Wall Street é que as investigações comprometam a permanência de Jensen Huang no comando da Nvidia.

Fundador da empresa em 1993, o executivo se tornou um dos empresários mais influentes do setor de tecnologia ao transformar a companhia em fornecedora essencial de processadores para sistemas de inteligência artificial.

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A Nvidia abastece empresas como Microsoft, Amazon, Google e Meta, que investem dezenas de bilhões de dólares na construção de data centers e no desenvolvimento de modelos avançados de IA.

A dependência da companhia em relação à liderança de Huang passou a ser considerada um risco adicional pelos investidores.

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Na segunda-feira, a queda de 4,3% das ações, que fecharam cotadas a US$ 178,67, também provocou uma redução expressiva no patrimônio do empresário.

Com aproximadamente 811,5 milhões de ações da Nvidia, Huang teria perdido cerca de US$ 6,5 bilhões (R$ 36,2 bilhões) em valor patrimonial naquele pregão, de acordo com cálculos divulgados pelo Yahoo Finance.

O impacto levou instituições financeiras a revisar suas avaliações sobre a companhia.

O Citi reduziu seu preço-alvo para as ações de US$ 315 para US$ 285, enquanto o Wells Fargo diminuiu sua projeção de US$ 315 para US$ 300.

Apesar dos cortes, os novos valores continuam acima da cotação registrada na segunda-feira, sinalizando que parte dos analistas mantém expectativas favoráveis para os negócios da fabricante no longo prazo.

Investigação amplia pressão sobre a companhia

O conselho de administração da Nvidia anunciou no domingo (8) a abertura de uma investigação independente para examinar se Jensen Huang foi alvo de uma tentativa de espionagem estrangeira.

O executivo reconheceu o relacionamento extraconjugal e pediu desculpas à família e aos funcionários da empresa.

A companhia afirmou não ter identificado motivos para acreditar que informações confidenciais ou interesses de segurança nacional tenham sido comprometidos. Também reiterou confiança na liderança de seu presidente.

As suspeitas ganharam relevância porque a Nvidia ocupa uma posição estratégica na disputa tecnológica entre Estados Unidos e China.

Washington restringe a exportação de determinados semicondutores avançados para impedir que Pequim utilize a tecnologia em aplicações militares e no desenvolvimento de sistemas sofisticados de inteligência artificial.

Huang, por sua vez, defende a flexibilização de parte dessas restrições, argumentando que a exclusão das empresas americanas do mercado chinês poderia favorecer concorrentes locais.

O executivo mantém relações próximas com integrantes do governo Donald Trump e participou de negociações sobre a venda de processadores ao mercado chinês.

As revelações sobre seu relacionamento com Alice Huang ampliaram o escrutínio sobre essas negociações e sobre os mecanismos de controle das exportações da Nvidia.

Crise chega em momento decisivo para a inteligência artificial

A turbulência ocorre em um período de expansão dos investimentos mundiais em infraestrutura de inteligência artificial.

Grandes empresas de tecnologia estão construindo centros de processamento de dados e ampliando a compra de semicondutores para atender à demanda por sistemas cada vez mais complexos.

A Nvidia se tornou uma das principais beneficiárias desse movimento, graças à liderança no mercado de processadores utilizados no treinamento e na operação de modelos de IA.

A forte valorização de suas ações nos últimos anos também elevou as expectativas dos investidores sobre crescimento, margens de lucro e capacidade de manter sua vantagem tecnológica.

Nesse cenário, qualquer ameaça à estabilidade da administração pode provocar oscilações expressivas na Bolsa.

O escândalo acrescenta riscos políticos e regulatórios a preocupações que já existiam no mercado, como os elevados gastos das grandes empresas de tecnologia com inteligência artificial e a possibilidade de desaceleração desses investimentos.

Embora as perdas recentes sejam expressivas, a queda no valor de mercado não representa uma saída equivalente de dinheiro do caixa da Nvidia. Trata-se da redução do valor atribuído pelos investidores ao conjunto de suas ações.

A evolução da crise dependerá agora dos resultados das investigações, de eventuais decisões das autoridades americanas e da capacidade da companhia de preservar a confiança de clientes e acionistas.

Até o momento, não há comprovação pública de que Jensen Huang tenha participado de operações ilegais ou fornecido informações sigilosas à China.