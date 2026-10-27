Nvidia investirá US$ 3 bilhões na Meta para ampliar parceria em inteligência artificial

A Nvidia anunciou nesta terça-feira, 27, um investimento de 3 bilhões de dólares na Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, como parte de uma ampliação da parceria entre as duas gigantes de tecnologia no desenvolvimento de inteligência artificial (IA). O aporte será realizado por meio da compra de ações da Meta, que pretende captar até 95 bilhões de dólares para financiar a expansão de sua infraestrutura de IA, segundo informações do The Wall Street Journal.

O investimento da Nvidia será destinado à oferta de ações anunciada pela Meta na segunda-feira, 26. A companhia planeja realizar ofertas públicas que somam aproximadamente 35 bilhões de dólares, incluindo ações ordinárias e papéis vinculados a ações preferenciais conversíveis. A operação faz parte de uma estratégia mais ampla de financiamento dos investimentos em centros de dados e equipamentos necessários para desenvolver e operar sistemas avançados de inteligência artificial.

Além do aporte financeiro, as empresas vão aprofundar a colaboração no desenvolvimento dos modelos de IA Muse, da Meta. O objetivo é melhorar o desempenho tanto no treinamento dos sistemas quanto na chamada inferência, etapa em que a inteligência artificial utiliza o conhecimento adquirido para gerar respostas e executar tarefas. A parceria também busca reduzir os custos operacionais dessas tecnologias.

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A Meta pretende ampliar o uso de processadores e equipamentos de rede da Nvidia para sustentar a próxima geração de agentes de inteligência artificial, sistemas capazes de executar tarefas de forma autônoma. Entre as tecnologias previstas estão os processadores Vera Rubin e Vera, além das soluções de conectividade Spectrum-X e BlueField-4, utilizadas para aumentar a velocidade e a eficiência da comunicação entre servidores.

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As companhias também estudam ampliar a colaboração em ferramentas voltadas à segurança e ao monitoramento dos agentes de IA, incluindo sistemas para acompanhar seu comportamento e controlar a execução de tarefas.

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O acordo reforça a relação comercial entre duas das principais empresas da corrida global pela inteligência artificial. Enquanto a Meta acelera os investimentos para desenvolver seus próprios modelos e serviços, a Nvidia amplia sua presença como fornecedora de equipamentos essenciais para a expansão dessa infraestrutura.