Nvidia inicia vendas de nova geração de notebooks otimizados para IA

A Nvidia anunciou nesta sexta-feira, 16, que já está disponível no mercado o RTX Spark, linha de laptops Windows feitos com o novo superprocessador da fabricante de chips que reúne as capacidades de processamento tradicional ao processamento de inteligência artificial. O RTX Spark está disponível em computadores da ASUS, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e MSI, com preços que partem de 2. 599 dólares.

O diferencial está no chip: ele é um único componente que reúne processador e placa de vídeo e divide até 128 GB de memória entre os dois. Com isso, a empresa afirma que é possível rodar modelos de inteligência artificial e agentes, programas que executam tarefas automatizadas, direto no notebook, sem depender de servidores na internet.

“O RTX Spark reúne o poder da IA da Nvidia em um único PC, para criar, jogar e executar agentes de IA pessoais”, disse Jensen Huang, fundador e presidente da companhia. “Junto com a Microsoft e nossos parceiros da indústria de PCs, estamos oferecendo a criadores, desenvolvedores e jogadores uma nova geração de computadores pessoais com Windows, feita para o trabalho que eles fazem hoje e para os agentes de IA pessoais com os quais eles ainda vão trabalhar. ”

“Estamos construindo o Windows para ser a plataforma da inteligência híbrida, em que a IA pode rodar localmente quando fizer sentido e recorrer à nuvem quando necessário”, disse Yusuf Mehdi, vice-presidente executivo da Microsoft. “Os computadores equipados com o RTX Spark liberam uma nova capacidade de processamento local para criadores e desenvolvedores, ampliando o que eles podem criar, desenvolver e executar no Windows. ”