A campanha para devolver Jensen Huang ao comando da Nvidia enfrenta resistência dentro da própria empresa.

O conselho de administração da fabricante americana de chips não está considerando a recondução do executivo, que renunciou na semana passada em meio a um escândalo envolvendo relações extraconjugais e suspeitas de espionagem chinesa.

A informação foi divulgada nesta segunda-feira (16) pela emissora CNBC, com base em uma pessoa familiarizada com as discussões internas.

Segundo a fonte, que falou sob condição de anonimato, a prioridade dos conselheiros é concluir uma investigação sobre a conduta de Huang e determinar se suas relações pessoais comprometeram informações confidenciais da companhia ou a segurança nacional dos Estados Unidos.

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Para conduzir a apuração, a Nvidia contratou o escritório de advocacia Wachtell Lipton, especializado em grandes disputas empresariais e questões de governança corporativa.

A posição atribuída ao conselho contrasta com a mobilização de empresários e investidores do Vale do Silício para devolver o cargo a Huang, fundador da Nvidia e responsável por transformá-la em uma das empresas mais valiosas do mundo.

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No fim de semana, o Financial Times revelou que o executivo havia discutido com aliados a possibilidade de retornar à presidência.

Uma campanha pública pela sua recondução reuniu cerca de 180 mil assinaturas e recebeu apoio de nomes como Elon Musk, presidente da Tesla e da SpaceX, Garry Tan, da aceleradora de startups Y Combinator, e Tim Sweeney, fundador da Epic Games.

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A pressão também ganhou força entre investidores.

Brad Gerstner, fundador da gestora Altimeter Capital, defendeu que o conselho mantivesse aberta a possibilidade de retorno de Huang. Nesta segunda-feira, porém, afirmou à CNBC que não havia conversado com o executivo sobre uma eventual recondução.

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Trump admite retorno

A disputa ganhou uma dimensão política após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar nesta segunda-feira que não se oporia à volta de Huang.

Questionado por jornalistas sobre os possíveis riscos à segurança nacional, Trump minimizou as preocupações e afirmou que o país não havia sido colocado em perigo.

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A declaração contrasta com a posição do secretário do Tesouro, Scott Bessent, que defendeu no domingo uma ampla reformulação da liderança da Nvidia.

O principal motivo da preocupação em Washington é a possibilidade de informações estratégicas sobre semicondutores terem sido comprometidas.

A Nvidia domina o mercado de processadores avançados utilizados no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial.

Esses componentes são considerados estratégicos pelo governo americano, que restringe a venda de determinadas tecnologias à China para impedir seu uso em aplicações militares e de inteligência.

A investigação ganhou força após revelações sobre o relacionamento extraconjugal de Huang com Alice Huang, executiva ligada a uma empresa de Singapura e suspeita de manter contatos com a inteligência chinesa. As suspeitas não foram comprovadas publicamente.

Também vieram à tona relatos de relacionamentos do ex-presidente com funcionárias da Nvidia, levantando questionamentos sobre possíveis violações das normas internas da companhia.

Huang deixou a presidência na quinta-feira (12), depois de 33 anos à frente da empresa que ajudou a fundar.

Sucessão continua indefinida

A Nvidia ainda não anunciou quem assumirá definitivamente a presidência. Desde a saída de Huang, a companhia é comandada interinamente por Colette Kress, sua diretora financeira.

Na sexta-feira (13), um representante do conselho informou que a empresa estava selecionando uma consultoria especializada para conduzir a busca por um novo presidente.

A contratação desse tipo de empresa é comum em processos de sucessão de grandes companhias. Cabe à consultoria identificar candidatos, avaliar suas qualificações e apresentar alternativas ao conselho.

A escolha ocorre em um momento particularmente sensível para a Nvidia. Além da investigação, a companhia enfrenta pressão no mercado financeiro, em meio a dúvidas sobre o ritmo dos investimentos globais em inteligência artificial.

As ações da fabricante recuavam mais de 4% nesta segunda-feira, acompanhando uma queda mais ampla das empresas de tecnologia em Wall Street.

A crise também coloca à prova a capacidade da Nvidia de manter sua estratégia sem Huang, que liderou a transformação da companhia de fabricante de placas gráficas para computadores em principal fornecedora de chips para inteligência artificial.

Por enquanto, apesar da campanha de apoio e da sinalização favorável de Trump, não há indicação de que o conselho esteja disposto a reconsiderar sua saída.